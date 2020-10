Britisk rejsefeber: Kan frit rejse til tropeøer og turistperler

I Storbritannien går myndighederne en anden vej end i Danmark. Her må man godt rejse til lande, hvor smitten er lav

De danske myndigheder har farvet verden orange og fraråder nu ikke-nødvendige rejser til hele verden med undtagelse af to svenske regioner.

Men selv om statsminister Mette Frederiksen på pressemødet sidste fredag gjorde sit for at tegne et skrækbillede af situationen uden for Danmark, så er der faktisk lande, hvor coronavirus ikke har fået fat.

Danmark fraråder nu rejser til alle lande i verden

Det gælder for eksempel Seychellerne, en frodig turistperle i Det Indiske Ocean, hvor der ifølge Worldometer lige nu er fire aktivt smittede.

Her kan du rejse til, hvis du er britisk statsborger. Og Britisk Airways har direkte afgange, skriver Daily Mail.

Karantæneluksus: Tropeparadis åbner eksorbitant suite

I Storbritannien har regeringen nemlig valgt en langt mere lempelig linje over for udlandsrejser end i Danmark. Det betyder, at landets befolkning frit kan tage på femstjernet luksusferie på Maldiverne, hvis det er det, de har lyst til.

Kan flyve direkte til Caribien

Telegraph har lavet en liste over de mange muligheder for at tage på solferie i udlandet, man har som britisk statsborger.

Listen tæller blandt andet en lang række caribiske lande, herunder Antigua og Barbuda, Barbados, Dominica og Grenada, hvor flyselskaber som Britisk Airways og Virgin Atlantic snart er klar med direkte ruter.

Tropeparadis registrerer første coronatilfælde

Ofte er der små hurdles, man skal igennem for at få lov at rejse ind i landene.

Det kan for eksempelvis være, at man skal medbringe en negativ coronatest i lufthavnen eller at man ikke må forlade sit hotel de første par dage. Men det varierer meget, og der er også lande som Cuba, hvor der slet ingen hindringer er.

Dansk selskab trodser myndighederne: Flyver til orange rejsemål

Lav smitte på mange øer

I Europa er mange af de populære charterrejsemål, der nu bliver frarådet i Danmark, stadig åbne for briter. Således kan de frit vælge mellem De Kanariske Øer, Madeira og en lang række græske øer.

Flere af de lande og regioner, som Storbritannien tillader sine indbyggere at rejse til, har meget få smittede.

Ekstra Bladet har flere gange skrevet om den lave smitte på De Kanariske Øer, hvor officielle tal viser, at fem ud af de syv øer har færre end 100 aktivt smittede.

Også Madeira har formået at holde smitten nede med 431 smittede og nul dødsfald, viser de seneste tal fra de portugisiske myndigheder

Flere græske øer klarer sig godt og ville leve op til den danske rejsevejledning, hvis denne var regionsopdelt, viser den daglige opgørelse fra Grækenlands regering.

Nu kan tyskere, briter og svenskere rejse til Kanarieøerne