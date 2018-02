Britisk turist død: Hospitalsregningen var for dyr

Lægerne på et hospital i Egypten slukkede for den 39-årige brites respirator, fordi familien ikke kunne betale for behandlingen

En fejl i forsikringen har haft fatale konsekvenser for en 39-årig britisk mand ved navn Adrian King, der blev syg under en ferie til Egypten.

Det viser resultaterne af et ligsyn foretaget i England godt 9 måneder senere, skriver flere britiske medier - heriblandt The Sun.

Den britiske mand var i maj 2017 på ferie i Egypten, men under en safari fik han det dårligt og blev hastet til et nærliggende hospital i byen Hurghada, hvor lægerne mistænkte et nyresvigt. Derfor kom Adrian King i respirator, men efter 11 dage i koma, slukkede de egyptiske læger for respiratoren, angiveligt fordi forsikringen stoppede betalingen.

- En mand på hospitalet stod i min søns hospitalsværelse og fortalte mig, at forsikringen var ugyldig, og at jeg skulle betale nu, eller han ville slukke for maskinen, lød det mandag fra den afdøde brites 59-årige far, Charles Bumford, i retten i South Staffordshire Coroners' Court, hvor han fortsatte:

- Jeg havde ikke de 7000 pund (knap 59.000 danske kroner, red.), som han bad om, så da han gik ud af rummet, begyndte han at slukke for maskinerne.

'Det er sygt'

Ifølge det egyptiske hospital døde Adrian King af et hjertestop, men både Adrians familie samt hans rejsepartner, Nicola Wright, har hele vejen igennem påstået, at lægerne slog ham ihjel ved at slukke for respiratoren:

- De sagde aldrig noget om et hjertestop. De sagde, at behandlingen stoppede, fordi betalingen var stoppet, fortalte Nicola Wright i retten.

Ifølge den afdøde brites mor, Elaine Huxley, modtog de efter Adrians død et brev fra forsikringsselskabet, hvori der stod, at hans forsikring var ugyldig, fordi han ikke havde fortalt dem, at han havde været indlagt med bughindebetændelse tilbage i 2015.

- Det er sygt, at lægerne stoppede med at behandle ham på grund af en teknikalitet med forsikringen, siger Elaine Huxley til det britiske medie.

Retsmediciner: Mangelfuld behandling medårsag

Fordi de egyptiske myndigheder påstod, at dødsårsagen var et hjertestop, blev der ikke foretaget et ligsyn af Adrian King ved hans død. I stedet blev hans lig balsameret for at modvirke forrådnelse, så han kunne blive sendt hjem til Stafford, England og blive begravet.

Ligsynet i England viste dog, at der lå mere bag Adrian Kings død end blot et hjertestop:

- Årsagen til hans død er en kombination af nyresvigt og besvimelse i den varme ørken efterfulgt af mangelfuld medicinsk behandling, lød det fra retsmediciner Andrew Haigh i retten mandag.

