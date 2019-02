Bruger toiletsæde til at efterligne flyture

For de, der ikke har råd til at rejse, kan det være ekstra træls at se folks fantastiske rejsefotos og -videoer.

Det har en ny trend på de sociale medier til gengæld gjort op med.

Det skriver Travel and Leisure.

'Fake Plane Ride Challenge' hedder udfordringen, som minder om dengang, alle filmede sig selv kaste iskoldt vandt over sig i 'Ice Bucket Challenge'.

Her gælder det i stedet om at bruge, hvad som helst du kan finde i dit hjem til at få det til at se ud som om, du flyver i ti kilometers højde over eksotiske områder.

Toiletsæde og vaskemiddel

Folk er mere end opfindsomme.

I en af videoerne har man brugt et toiletsæde, som man har holdt op foran en skærm med en video af en flyvetur for at få det til at ligne, at man kiggede ud ad et flyvindue.

Og efterligningen er fænomenal. Det er først, når kameraet zoomer ud, og man kan se de rekvisitter, der er blevet brugt, at man opdager, at det hele er falskt.

Ved andre eksempler har folk brugt vaskemiddel og kaffekopper.

Eksempelvis har man holdt en kaffekop oppe foran en video på en iPad, hvor hanken på koppen forestillede flyvinduet.

Trenden startede på mediet TikTok, som er en app, hvor folk uploader korte videoer, hvorefter det senere eksploderede og gik viralt i Kina og på det kinesiske medie Weibo.

