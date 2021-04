Brugte 800.000 kroner på flybillet: Skulle nå det inden grænsen lukkede

Seks familier tog sagen i egen hånd, da Storbritannien meddelte, at et indrejseforbud for udlændinge, som ankommer fra Indien, vil gøre sig gældende fra sidste fredag. I privatfly fra Qatar, Tyskland og Malta landede de seks familier sikkert i Luton Lufthavn fredag morgen. Med gyldigt stempel i passet og en regning på 800.000 kroner kunne de helt lovligt gå igennem grænsekontrollen.

Det skriver India Times.

Grundet Indiens eksplosion i coronatilfælde røg landet fredag på Storbritanniens røde liste. Kategoriseringen medfører et rejseforbud, som betyder, at personer, som ikke er statsborgere i Storbritannien, ikke kan komme ind i landet, hvis de har opholdt sig i Indien ti dage forinden. Fredag morgen klokken fire trådte restriktionen i kraft, og blot 44 minutter før ankom det sidste af de seks privatfly i Luton Lufthavn.

Flybilletpriser tidoblet

Men selv de indere, som ikke tyede til dyre privatfly, måtte også grave dybt i lommerne for at få lov til at flyve til Storbritannien. Efter den folkerige nation røg på den røde liste, måtte desperate passagerer finde alternative ruter såsom gennem de Forenede Arabiske Emirater.

Dog skulle der reageres hurtigt, hvis man ville igennem smutvejen, da alle flyvninger mellem de Forenede Arabiske Emirater og Indien søndag blev suspenderet. Den kommende suspension fik flybilletpriserne til at ryge i vejret i weekenden, hvor en envejsbillet fra Mumbai til Dubai rundede 6500 kroner, hvilket er ti gange så meget som normalprisen.

Søndag slog Indien verdensrekord i flest smittede på et døgn med 349.691 nye tilfælde.