Brunstsæson skudt i gang: Her kan du opleve kronhjortens parringsbrøl

Nu er det sæson for at høre kronhjortens dybe brøl, som skal tiltrække det modsatte køn

Det går bestemt ikke stille for sig, når krondyrene er i brunst og prøver at tiltrække en mage for at sikre den næste generation.

Netop nu - og nogle måneder frem - kan man på flere kilometers afstand høre et af efterårets finurlige naturoplevelser - nemlig kronhjortens dybe parringsbrøl.

Kronhjortens kraftfulde brøl er særlig karakteristisk og bruges både til at tiltrække hunnerne, også kaldet hinder, samtidig med at det skræmmer rivalerne væk.

Derfor kan man opleve hannerne brøle i kap, ligesom man kan høre den særegne lyd af gevirer, der støder sammen, hvis der udvikler sig et direkte slagsmål om hindernes gunst.

Ifølge en opgørelse, udarbejdet af Naturstyrelsen, er der 16 steder i Danmark, som er særligt velegnede til at se og høre kronhjorte i brunst.

I Danmark lever krondyret kun i Jylland og på Sjælland. Grafik: Naturstyrelsen

Et døgn til parring

Nok som hannernes parringsbrøl kan opleves i nogle måneder, så er hinderne kun i brunst et enkelt døgn. Derfor skal hannerne sørge for at parre med så mange hinder som muligt på det ene døgn.

Og det er en hård bedrift, som oftest resulterer i, at hannerne får et bemærkelsesværdigt vægttab under brunstperioden - faktisk op mod 15-20 kilo.