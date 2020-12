Budkrig: Køberne stod i kø for at gafle dansk skigigant

Primo Tours kom ikke til fadet uden at skubbe andre væk, da de torsdag sikrede sig Danmarks største skirejsekoncern - det konkursramte Skinetworks.

Således var et sted mellem 10 og 15 seriøse købere i spil til at overtage den danske skikoncern, der står bag bureauer som Nortlander og Danski.

Det fortæller advokat Nicolai Dyhr, der er udpeget som kurator, til standby.dk.

- Vi havde flere budrunder, hvor vi har behandlet alle interesserede købere ens og retfærdigt, uden at spille dem ud mod hinanden. De største kreditorer, banken og Rejsegarantifonden har selv været med til at 'bestemme' deres tab. Derfor endte vi med at forhandle med tre til fire seriøse, professionelle, sobre og ordentlige budgivere, og her blev det altså Primo Tours.

Det er ikke blevet meldt ud, hvor meget Primo Tours, der også ejer Århus Charter og SunCharter, måtte have op af lommen for at gafle den eftertragtede skirejsekoncern.

Primo Tours køber konkursramt skigigant

Ingen kvaler, staten betaler

Skinetworks-konkursen efterlader en regning på 41 millioner kroner hos Rejsegarantifonden. Det er det næststørste tab i fondens historie. Ifølge Nicolai Dyhr vil en 'betydelig del af tabet' dog blive dækket af de nye ejere.

Den største regning landede i oktober, da Bravo Tours krakkede. Her løber regningen op i rekordhøje 150 millioner kroner. Også her er nye ejere kommet til.

I begge tilfælde bliver en del af gælden tørret af på skatteborgerne. Rejsegarantifonden har nemlig ikke penge nok til at dække så store tab, og derfor er et flertal i Folketinget gået med til at stille garanti for foreningens formue frem til slutningen af 2021.

Ikke færre end 15 af Danmarks største rejsebureauer er gået konkurs siden coronakrisens begyndelse i marts, viser en opgørelse fra Dansk Brancheanalyse.

Dansk rejsebureau fyrer alle medarbejdere