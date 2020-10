By skifter navn: Det gamle var uheldigt

Beboerne i den canadiske by er trætte af at blive kædet sammen med alvorlige sygdomme

Hvad gør man, hvis man er utilfreds med sit navn?

Nogle vælger at gå til numerolog, men den mulighed duede ikke for indbyggerne i Asbestos i det sydøstlige Canada, der er godt trætte af at blive associeret med det kræft- og sygdomsfremkaldende mineral asbest.

De foretrak at ordne navneskiftet på demokratisk vis, så i midten af oktober mødtes halvdelen af byens 6000 indbyggere på en parkeringsplads og stemte.

Det skriver CNN.

Stor mjav-mystik: Arkæologer har fundet 2000 år gammel kat

Nyt navn betyder kildedal

På stemmesedlen var seks valgmuligheder, og som man måske aner, er fransk det primære modersmål for byens indbyggere:

L'Azur-des-Cantons, Jeffrey-sur-le-Lac, Larochelle, Phénix, Trois-Lacs og Val-des-Sources.

Artiklen fortsætter under billedet …

Asbestos ligger 150 kilometer fra Montreal. Foto: Shutterstock

Og Val-des-Sources vandt med 51,5 procent af stemmerne.

- Det er i sandhed et historisk øjeblik, siger borgmester Hugues Grimard i en pressemeddelelse.

Val-des-Sources betyder kildedal og henviser til byens placering tæt på de naturlige kilder til en række søer.

Kvinde stjal fra Pompeji: Siden har hun været forfulgt af uheld

Tiden fløj fra asbest

Beslutningen om at skifte navn blev truffet i 2019, blandt andet fordi byrådet mente, at det daværende navn stod i vejen for at tiltrække udenlandske investeringer.

Det gamle navn, Asbestos, var en reference til den asbestmine, som byen er grundlagt ved siden af, og som i mange år udgjorde en stor del af byens arbejdspladser.

Artiklen fortsætter under billedet …

Den enorme asbestmine grænser stort set op til Val-des-Sources, så om det er nok at skifte navn, kan man have sin tvivl om. Foto: Eric Thomas/AFP

Efterhånden som man fandt ud af, at asbestfibre er kræft- og sygdomsfremkaldende, stoppede den vestlige verden med at bruge det som byggemateriale. Engang var asbest almindelig som materiale til at isolere huse, men nu er det forbudt mange steder, heriblandt i Danmark.

Minen i Val-des-Sources blev lukket i 2011.

Kilimanjaro i flammer: Nu har myndigheder fundet årsagen