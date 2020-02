Camping i Danmarks dyreste og mest luksuriøse vogne

Campingferie er den spartanske ferie.

Man kobler det rullende hus på anhængertrækket, kører mod vandet, finder en campingplads hvor der er fine toilet- og køkkenforhold, og så lever man ellers det simple liv med trange soveforhold og yatzy-spil i forteltet.

Eller, sådan var det engang...

Hvis man skal tro messen Ferie for Alle, som i denne weekend løber ad stablen i Herning, så vil campisten i 2020 have meget mere end det nøjsomme liv.

En af de campingvogne, som tiltrak sig mest opmærksomhed på åbningsdagen fredag, var Adrias bud på en femstjernet hoteloplevelse - i rullende form.

Campingvognen Adria Astella er helt særegen med sine to indgangspartier. I den ene ende er køkken og spiseområdet, mens de bageste fløjdøre åbner til den store dobbeltseng. Foto: Claus Bonnerup

Campingvognen er en rigtig egoistcampingvogn, for der er ikke tænkt mange børn eller børnebørn ind i designet. Adria forventer også, det mest er fastliggere, der er i segmentet for 2020-nyheden Adria Astella.



Se flere billeder af Adria Astella i galleriet herunder





Billedgalleri 1 af 6 Der er mere køkken i Adria Astellas campingvogn end nogle kollegielejligher. Foto: Claus Bonnerup 2 af 6 Man skal selvfølgelig ikke rende på fællestoilet, når man har den mest luksuriøse vogn på pladsen. Foto: Claus Bonnerup 3 af 6 Gasblus er stadig det mest benyttede i campingvogne, men induktion er på vej frem. Foto: Claus Bonnerup 4 af 6 Brusekabine med ovenlys hører sig til. Foto: Claus Bonnerup 5 af 6 Den helt store wow-effekt i Adria Astellas vogn er dobbeltsengen, der er placeret, så man kan ligge med opslåede døre og kigge ud. Foto: Claus Bonnerup 6 af 6 Adria Astellas vogn har to kæmpe døre i hver sin ende af vognen, hvilket er helt særegent for en campingvogn. Foto: Claus Bonnerup

Den 9 meter lange og 2,5 meter bredde vogn er dog ikke for alle. For at trække det rullende hotelværelse rundt kræver noget af en bil. 3000 kilo vejer hele herligheden, som i standardudgaven koster knap 433.000 kroner.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Paul Jensen fra Agerbæk har været campist i mere end 20 år og har en Hobby-campingvogn fra 1989. Han var meget betaget af Adria Astella. - Jeg kan gode lide ideen i det. Den er virkelig flot, og jeg har aldrig set to indgangspartier før. Men jeg er også bange for, hvis jeg kom med den på en campingplads, så ville de første 100 mennesker ind og kigge i den, griner han.

Danmarks dyreste campingvogn

Vil man gerne dele campingoplevelsen med sine børn eller børnebørn, men samtidig have mest mulig albuerum, så skal man have den store pengepung frem.

For messen i Herning huser også Danmarks længste og dyreste campingvogn.

11,60 meter fylder Imperial 1000 fra Kabe i landskabet, men så er der også egen børneafdeling i bagenden på den 2800 kg tunge vogn.

Her er der både induktionskogeplade, mikrobølgeovn, stort køkeskab, dobbeltseng og køjeseng, to sofagrupper og mulighed for at vælge mellem 15 forskellige indretningsmuligheder.

De 22 m2 får man foræret for knap 824.000 kroner. Det giver en kvadratmeterpris på 37.450 kroner, og altså ikke mere end en gennemsnitlig Københavner-lejlighed, hvis man har de positive briller på. Og så har man selvfølgelig muligheden for at trække sin 'lejlighed' rundt med sig.

Se flere billeder af Kabe Imperial 1000 i galleriet herunder

Billedgalleri 1 af 4 Det kræver kun kørekort kategori B at køre med Danmarks længste campingvogn. Foto: Claus Bonnerup 2 af 4 Campingvognen har stort siddeområde forrest, inden dobbeltsengen i midten af vognen. Foto: Claus Bonnerup 3 af 4 Børneafdelingen består både af køjeseng og egen siddegruppe. Foto: Claus Bonnerup 4 af 4 Badeværelset med keramikvask er bagest vognen. Foto: Claus Bonnerup

Messen Ferie for Alle finde sted i Herning 21.-23. februar 2020