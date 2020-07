Canada til amerikanere: Bliv ude

Med 67.400 registrerede tilfælde af coronavirus kunne de amerikanske myndigheder tirsdag notere den fjerde smitterekord på bare otte dage i landet.

Det samlede antal smittede bevæger sig dermed med hastige skridt mod 3,5 mio., og det kan få betydning for amerikanernes mulighed for at rejse nordpå i nærmeste fremtid.

De kedelige rekorder kommer nemlig på et tidspunkt, hvor USA og Canada skal tage stilling til, om grænsen mellem de to lande skal genåbnes. Det skulle egentlig ske 21. juli, men ifølge CNN Travel tyder noget nu på, at åbningen kan blive udskudt til tidligst 21. august.

Grænsen mellem USA og Canada har ifølge mediet været lukket for 'ikke-essentiel' trafik siden marts. Grænselukningen er hver måned blevet taget op til revision af myndighederne på begge sider af bommene, og tre gange er man blevet enige om at holde dem lukkede.

Selv om myndighederne endnu ikke har meldt noget officielt ud om, hvorvidt man har tænkt sig at forlænge aftalen en fjerde gang, har lokalmediet CTV News angiveligt fået det bekræftet af unavngivne kilder.

Canadas premierminister Justin Trudeau kommenterede senest sagen på et pressemøde mandag, hvor han ifølge CTV News sagde, at drøftelserne om en grænseåbning var i gang.

Han røbede til gengæld ikke, hvilken vej han helst selv så drøftelserne gå.

- Vi vil fortsætte med at holde det canadiske folk sikkert og at holde vores økonomi i gang, sagde han ifølge CNN Travel på pressemødet.

