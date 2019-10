Carstens charterferie blev til 100 bjergbestigninger

Da Sir Edmund Percival Hillary og sherpaen Tenzing Norgay besteg Mount Everest i 1953, som de første nogensinde, forestillede de sig nok ikke, at der i 2019 ville være en kø af mennesker op til toppen af verdens højeste bjerg.

Det er blevet populært at bestige bjerge - også for turister. Så populært at myndighederne i Kina har set sig nødsaget til at lukke deres side af Mount Everest for turister.

Se også: Sherpa med flest ture til toppen af Everest: - Vi lider

Men man behøver heller ikke altid at tage derhen, hvor alle de andre er. Oplevelserne står i kø, uanset hvilket bjerg man besøger. Det kan eventyreren Carsten Lillelund Pedersen skrive under på. Han har rejst verden rundt og besteget over 100 bjerge. Lige nu er han i gang med at sætte en rekord, hvor han skal bestige det højeste bjerg i 100 lande. 65 er allerede nået.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Carsten Lillelund Pedersen har forsøgt at bestige Mount Everest tre gange, men er endnu ikke nået til toppen. Her står han sammen med tre sherpaer, som har været på toppen utallige gange. Fra højre Phurba Tashi, Apa Sherpa og Pertemba Sherpa. De to førstnævnte havde i 2012 rekorden i flest bestigninger af Mount Everest med 21 gange.

Alle starter et sted

Overvejer du også at give dig i kast med bjergbestigning, så tyder noget på, at du bare skal kaste dig ud i det. Sådan startede det i hvert fald for Carsten Lillelund Pedersen.

Det hele startede på Bali i 2003, da Carsten Lillelund Pedersen var på charterferie med sin kæreste. Hun ville helst ligge på stranden, men Carsten Lillelund Pedersen, som til daglig arbejder som IT-konsulent, ville gerne ud og lave noget andet. En dag spurgte han personalet på hotellet, hvad han kunne foretage sig. De foreslog bjergbestigning.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Carsten har besteget bjerget Roraima i Venezuela. Bjerget har en helt unik dyrebestand. Her ses en kolibri helt tæt på. Foto: Carsten Lillelund Pedersen

Det var han med på. Men i stedet for at bestige det bjerg, som hotellet anbefalede til uerfarne turister, ville han prøve det højeste bjerg på øen. Det hedder Mount Agung og er 3031 meter højt.

Hotellet arrangerede en tur for den dengang uerfarne dansker.

- Jeg troppede op i joggingtøj og kondisko. Jeg havde taget en plastikpose med og fyldt den med vandflasker af glas fra hotellet. Sådan nogle med en kapsel på, og jeg havde selvfølgelig ikke en optrækker med, fortæller Carsten Lillelund Pedersen og griner af sin egen uvidenhed.

Oplevelsen var alligevel så god, at han blev bidt af det, og siden har han haft nogle ret vilde oplevelser rundt omkring i verden i forsøget på at bestige bjerge.

Ven blev spist af kødædende bakterie

For mange dedikerede bjergbestigere er det et mål, at bestige det højeste bjerg på hvert kontinent, også kaldet Seven Summits. For nogen bliver det nærmest en besættelse.

Se også: Nu kan du flyve direkte til Skandinaviens bedste skiløjper

Et af bjergene hedder Carstenz Pyramid og ligger på den indonesiske del af Ny Guinea. Det er det højeste bjerg på den australske kontinentalplade med sine 4884 meter.

- Nogle gange kan jeg godt komme i tvivl om, hvad jeg laver. Hvorfor skal du gøre det her? Burde jeg ikke bruge min ferie på at slappe lidt af, siger Carsten Lillelund Pedersen, da han har fortalt om sin tur til Carstenz Pyramid.

Efter flere dages vandren i regnskoven i Ny Guinea, var Carsten udmattet. Foto: Carsten Lillelund Pedersen

For at komme til bjerget, er det ifølge Carsten Lillelund Pedersen normalt, at man bestikker myndighederne, så man kan komme gennem en guldmine. Men guldminen havde blokeret for flere 'bestikkelser', så gruppen måtte tage den eneste anden vej. Junglen.

I en uge gik den tyve mand store ekspedition i helt uberørt jungle, for guiderne ville ikke gå gennem junglens landsbyer, da de opkræver en slags bompenge. Junglen var sumpet, og det regnede hele tiden. Til sidst var han så træt, at han slæbte sine trekkingstave efter sig.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mændene på billedet har en koteka på, som er en helt almindelig beklædningsgenstand for mange mænd på Ny Guinea. Dens funktion er at beskytte genitalierne, og den viser også, hvilken stamme bæreren tilhører. Foto: Carsten Lillelund Pedersen

På turen fik hans ven, en mand fra Sydafrika, en kødædende bakterie i benet. For at undgå, at bakterierne åd resten af kroppen måtte de skæres ud af benet. Manden fik fjernet to centimeter hud fra knæet og ned.

Det lyder voldsomt, men alligevel bliver Carsten Lillelund Pedersen ved med at søge nye eventyr.

- Det er så anderledes en kultur, som jeg møder. Det er også derfor, at jeg gør det her. Det er for at se verden og mennesker med mine egne øjne, siger Carsten Lillelund Pedersen.

Carsten Lillelund Pedersen tæt på toppen af Carstenz Pyramid. Foto: Carsten Lillelund Pedersen

Antarktis hvis du er træt af turister

Hvis du er den type, som er træt af turistfyldte bjerge, så skal du tage til Antarktis. Her kan du bestige kontinentets højeste bjerg i en gennemsnitstemperatur på minus 30 grader.

Se også: Norwegian forbinder nu verdens mest sydlige og nordlige lufthavne

Det har Carsten Lillelund Pedersen gjort. Bjerget hedder Mount Vinson og er 4892 meter højt.

- Der er så rent og uberørt, siger Carsten Lillelund Pedersen og fortæller om, hvordan de skulle gøre rent efter sig selv.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Carsten Lillelund Pedersen på Antarktis.

- Vi havde et telt, hvor vi spiste vores mad. En dag drikker vi varm kakao, og noget af det bliver spildt på isen. Da vi tager derfra, blev vi nødt til at grave det is op, hvor der var spildt kakao, smelte det og si kakaopulveret fra, så vi kunne tage det med os igen. Alt skal med derfra. Det er meget vigtigt for arrangørerne af de her ture, at vi ikke efterlader noget, for ellers kan de få inddraget deres tilladelser.

Se også: Mageløse Sydgrønland

Man skal også have en god sparegris, hvis man vil bestige bjerge på Antarktis. Carsten Lillelund Pedersen estimerer, at han betalte omkring 200.000 kroner for turen.

Overraskende godt og billigt

Hvis man ikke lige vil have den store pengepung frem eller for den sags skyld bestige et bjerg i 30 minusgrader, så har Carsten Lillelund Pedersen også et godt tip.

Bjerget Korab, som ligger på grænsen mellem Albanien og Makedonien. Toppen er 2756 meter høj.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Udsigt fra bjerget Korab i Albanien. Carsten Lillelund Pedersen anbefaler dette bjerg til den uerfarne bjergbestiger. Foto: Carsten Lillelund Pedersen

Især Albanien overraskede ham.

- De har nogle flotte veje og en smuk natur. Og så var det meget billigt. Jeg fik både overnatning, morgenmad og en guide for 40 euro (300 kroner), siger Carsten Lillelund Pedersen.

Bjerget skulle være til at bestige på én dag.

Se også: På cykel gennem Baskerlandets bjergrige terræn

- Jeg var der om sommeren, men jeg er sikker på, at det er lige så flot om vinteren. Og Jeg tror, at det vil være et godt bjerg at stå på ski ned ad, siger Carsten Lillelund Pedersen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

På Carstens rejser møder han mange forskellige kulturer og måder at leve på, som er milevidt fra den danske. Billedet her er fra Albanien, hvor en mand kører med hestevogn. Foto: Carsten Lillelund Pedersen

Har du fået lyst til at give dig i kast med bjergbestigning, så er Carstens bedste råd, at man følger sin fornuft. Det har han gjort, og han er kommet hjem fra over 100 ture.

- Jeg gør det ikke, hvis jeg får en dårlig fornemmelse. Jeg skal jo ikke dø af det her, siger han.

Se også: Fattigrøvenes paradis