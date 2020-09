Charterfly omdirigeret efter stormvejr over græske ferieøer

To Ryanair-fly med kurs mod Kefalonia har måttet ændre rute på grund af en voldsom storm over Middelhavet

Et kraftigt stormvejr over Middelhavet har tvunget to Ryanair-fly til at ændre kurs.

Flyene skulle lande på ferieøen Kefalonia, der ligger i Det Ioniske Hav på den vestlige side af det græske fastland. I stedet er de blevet omdirigeret til Athen.

Det skriver norske Dagbladet.

På hjemmesiden flightradar24.com kan man se, hvordan det ene fly - Ryanair Flight FR6611 med afgang fra London - ændrede kurs til Athen efter at have cirklet om Kefalonia.

Ifølge græske myndigheder er der målt vindstød af en hastighed på 28 meter pr. sekund, hvilket er tæt på orkanstyrke, der starter ved 32,6 meter pr. sekund.

Tropiske orkaner er ifølge TV 2 yderst sjældne i Middelhavet. Netop fordi landet ikke er vant til kraftige storme med voldsomme regnmængder, kan det give store udfordringer for de områder, der er hårdest ramt.

Værst ser det ud til at gå udover øerne i Det Ioniske Hav, hvor også Zakynthos og Ithaka er hårdt ramt af Ianos, som stormen bliver kaldt. Det skriver Greek Reporter.

På alle tre øer har stormen forårsaget strømafbrydelser og væltede træer og elmaster. Flere videoer viser, hvordan gaderne mange steder flyder over med vand.

De lokale myndigheder frygter, at de kraftige vindstød vil fortsætte fredag, og derfor er øerne i alarmberedskab.

