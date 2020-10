Charterrejser revet væk: TUI og Spies melder alt udsolgt i efterårsferien

Begge rejseselskaber har været nødt til at indsætte ekstra fly for at følge med danskernes rejselyst

Corona eller ej, danskerne vil se sol og strand i efterårsferien.

To af Danmarks største rejseselskaber, TUI og Spies, melder nu alt udsolgt i uge 42.

- Vi kunne nok godt have klemt en flyafgang ekstra eller to ind, for der er mange, som har ringet og spurgt: 'Har I et eller andet?', lyder det fra Mikkel Hansen, der er kommunikationschef i TUI Danmark.

Hos Spies fortæller kommunikationschef Lisbeth Nedergaard, at man i efterårsferien sender 3000 danskere til Grækenland og Cypern.

- Lige nu kimer telefonerne bag mig, og vi må melde udsolgt i efterårsferien, siger hun.

Har indsat ekstra fly

TUI indsatte i starten af september tre ekstra afgange til Kreta, Rhodos og Cypern. Det er nyt for selskabet at have så få uger til at fylde flyene op. TUI oplyser, at 85 procent af deres bookninger i øjeblikket er med afgang inden for seks uger.

- Det har været en udfordring, at vi pludselig har haft få uger til at fylde vores afgange op, hvor vi normalt har flere måneder. Men nu kan vi jo så sige, at vores beslutninger i løbet af september har været de rigtige, siger Mikkel Hansen.

Ifølge ham har et tiltag fra TUI med bedre mulighed for afbestilling gjort det mere trygt for danskerne at bestille ferie i udlandet i en ellers usikker tid.

- Vi ser, at langt størstedelen af vores bestillinger kommer fra folk, som ikke har været på ferie med os før. Det er jo et udtryk for, at vores tiltag virker, siger han.

Også Spies har været nødt til at indsætte ekstra fly, fortæller Lisbeth Nedergaard.

Det gjorde man i sidste uge. To afgange til Rhodos. Begge blev solgt på knap en uge.

Apollo: 100 billetter tilbage

Også hos et andet af Danmarks helt store charterrejseselskaber, Apollo, er der travlhed på telefonlinjerne.

Her fortæller kunde- og kommunikationschef Glenn Bisgaard, at man ligeledes går mod en udsolgt efterårsferie.

- Derfor lagde vi tirsdag to ekstra afgange op til Grækenland. Der er nu 100 pladser tilbage, og dem vi forventer at have solgt i løbet af i dag, siger han.

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du følge med i, hvilke lande der stadig er åbne for danske rejsende.

