Cher redder verdens mest ensomme elefant

Elefanten Kaavan tilbragte sine dage ensom og bundet. Indtil sangerinden besluttede sig for at give Kaavan et liv efter kærligheden

'Do you believe in life after love?' sang Cher i det udødelige hit fra 98.

Og nej, livet efter kærligheden har ikke været en dans på roser for den 36-årige hanelefant Kaavan, der blev kendt som 'verdens mest ensomme elefant', efter hans partner døde i 2012.

Men efter at have tilbragt det meste af sit liv i fangenskab, er Kaavan nu ankommet til et cambodiansk reservat. Og det kan han delvist takke Cher for. Det skriver Travel+Leisure.

Hitmageren forklarer på Twitter, at hun begyndte at bede for en bedre fremtid for den asiatiske elefant efter, at hun så et billede af Kaavan bundet i et skur og ude af stand til at bevæge sig.

- Jeg tænkte, hvordan kan jeg ordne det? Hvordan kan jeg redde en elefant, der har været bundet til et skur i 17 år, og som er tusind mil væk?

Zebraunge skræmt til døde af fyrværkeri

Kampen for en fri fremtid

Sangerinden kontaktede Mark Cowne, administrerende direktør for talentadministrationsbureauet Kruger Cowne, og bad ham om hjælpe med at frelse stakkels Kaavan.

De lancerede en social mediekampagne i 2016. Men det var Cowne, der i løbet af fire besøg i Islamabad, hvor Kaavan blev holdt, satte skub i tingene.

Han fik elefantens lænker fjernet, sat tag over hans skur, vand i poolen og et dæk, han kunne lege med.

- Han kæmpede, jeg bad, vi var alene, skriver Cher på Twitter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Endelig slap Kaavan ud af Marghazar Zoo i Islamabad. Foto: Aamir Qureshi

Kampen betalte sig tirsdag morgen, da Kaavan for første gang vågnede i Cambodia Wildlife Sanctuary, mødt med en kage, hvorpå der stod: Velkommen Kaavan.

Elefanten, der var en gave fra Sri Lanka til Pakistan for 25 år siden, er blevet holdt i Islamabads Marghazar Zoo, hvor hans knækkede og misdannede negle kun var ét af tegnene på de dårlige forhold, han levede under.

Cambodia Wildlife Sanctuary har i flere uger forberedt sig på Kaavans ankomst og sikret, at han får en ordentlig diæt, og at det meste af hans mad kommer fra naturlige kilder i junglen.

- Og selvfølgelig får han også nogle frugtgodter, herunder vandmelon, banan og ananas. Lige nok til at tilfredsstille hans søde tand, postede reservatet på Facebook, skriver Travel+Leisure.

Cher rejste til Pakistan før Kaavans store rejse og sendte ham af sted med serenaden 'A Dream Is a Wish Your Heart Makes'.