Chipsfælder og narko-katte: Her er verdens sjoveste polititweets

Det er de færreste af os, der har lyst til at støde ind i politiet, når vi er ude og rejse. Men det behøver måske ikke være så slemt igen.

I hvert fald ikke, hvis man dømmer efter de mange tossede tweets, lovens lange arm kaster af sig rundt omkring i verden. Her er nogle af de sjoveste polititweets fra hele verden.

Fanger forbrydere med chipsfælder

I Wyoming i den amerikanske stat Minnesota render der f.eks. en ret morsom betjent rundt og tweeter på livet løs. Han markerede blandt andet den årlige High Festival 4/20, hvor studerende og fri hash-aktivister mødes for at ryge sig godt skæve, med et billede af sig selv, der står på lur bag par poser med chips, nogle computerspil og en Mountain Dew-sodavand.

- Undercover-operationer til #420 er på plads. Diskrete fælder er sat op i hele byen i dag. #Happy420, stod der over billedet.

Se også: Amerikansk par tilkaldte politiet: 'Vores hus er blevet stjålet'

(Artiklen fortsætter under billedet)

Undercover #420 operations are in place. Discreet traps have been set up throughout the city today. #Happy420 pic.twitter.com/Jo8mh0Z5lQ — Wyoming (MN) Police (@wyomingpd) 20. april 2017

Wyoming Politi advarer også om at blive taget for spritkørsel - for hvis de tager dig, spiller de Justin Bierber-musik hele vejen til stationen, truer de med i et tweet. Og så er det åbenbart er også en politisag i Wyoming at gøre ananas på pizza ulovligt. Hashtaggene #PineappleDoesntBelongOnPizza og #ShouldBeACrime dukker op flere gange på deres Twitter-feed.

Se også: Turist anholdt i lufthavnen i Island: Havde for meget tøj på

Farhumor i uniform

I den indiske millionby Mumbai har politiet valgt at køre med rendyrket farhumør på deres Twitter-profil. De opfordrer f.eks. borgerne til at have et langdistanceforhold mellem deres biler, poster kattevideoer og advarer mod phishing-angreb med teksten 'Pas på, at en 'phisher-man' ikke får dig på 'krogen' online' og en henvisning til 90'er-filmen 'I know what you did last summer'. Plat, men alligevel underholdende.

'Det er os, der har taget din machete'

I fodboldbyen Manchester er det lokale politi også på Twitter-tasterne og deler ud af de mest tossede nødopkald, de støder på. Som den knap så skarpe gut, der ringede for at melde sine pushere for bedrag - det kokain, han havde købt af dem, var nemlig ikke særligt godt.

Og så er der de pudsige efterlysninger efter ejermændene til ting og sager, som politiet finder ved razziaer. I et tweet fra maj 2017 skriver Manchester Politi f.eks., at hvis man skulle komme hjem og opdage, at ens dør er ødelagt og mangler sin machete og en masse småpenge, så er der ingen grund til at bekymre sig for indbrud.

- Bare rolig, du er ikke blevet berøvet. Det var bare os. Hiv lige fat i os, skriver de.

If you come home to find door smashed in and your Spice, machete + £££ gone, don't worry, you've not been burgled - it was us. Get in touch pic.twitter.com/d9eIAL0KEf — GMP City Centre (@GMPCityCentre) 10. maj 2017

Til kamp for narko-katte

Der er også en tendens til, at især amerikanske politibetjente har en forkærlighed for katte. De selverklærede donutglade betjente fra Ames i Iowa har f.eks. taget deres narko-kat Carlos med på patrulje, og også politiet i Troy, Michigan, efterlyser brugen af katte til at opsnuse bomber.

Donutmobile will be out soon.Donut come baked (or fried).We may have a drug sniffing cat named "Carlos".#GlazeItDontBlazeIt #DonutDisrespect pic.twitter.com/Ndmupwal0l — Ames Police (@AmesPolice) 20. april 2017

Det er dog ikke kun i politiet i udlandet, der har taget Twitter til sig. Også herhjemme er politiet flittige tweetere. Som Ekstra Bladet kunne fortælle, efterlyste Sydjyllands Politi den eventyrlystne kænguru Conrad på Twitter. Conrad var torsdag aften fundet ikke endnu.

Se også: Mystisk kænguru-forsvinden: Har nogen stjålet Conrad?