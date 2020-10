Corona godt for truede dyr

Coronavirus har sat verden på pause for mennesker, men ikke for dyrene, der pibler frem, hvor de ellers har været trængt tilbage.

Det er tilfældet på Galapagosøerne, der er kendt i hele verden for sit enestående dyreliv.

Her er der for to truede arter sket en rekordstigning i antallet af individer.

Det skriver AFP.

Pingviner boltrer sig

Den ene er galapagospingvinen, der er på IUCN's rødliste over truede dyrearter. Den er kendt som en lille fætter og for at være den eneste pingvin nord for ækvator.

Sidste år var der 1451 galapagospingviner. Nu er det tal steget til 1940, viser et studie, som blev offentliggjort fredag.

Galapagospingvinen er på IUCN’s liste over truede dyrearter Foto: Charles Darwin Foundation/Ritzau Scanpix

Også galapagosskarven har set lyset i coronamørket. Den bliver ofte omtalt som skarven, der ikke kan flyve - en evne, den ifølge forskere mistede på grund af manglen på landrovdyr til at true den.

Galapagosskarven bliver af IUCN kategoriseret som sårbar på grund af dens stærkt begrænsede leveområde. Heldigvis er der godt nyt. Den er gået fra 1914 til 2220 individer siden sidste år.

Turister var et problem

Optællingen er lavet af Galapagos National Park og Charles Darwin Foundation.

De tilskriver den positive udvikling, at pandemien har virket som en bremseklods for turismen på de afsides vulkanøer, hvilket har bragt fred og ro til fuglenes reder. Oveni det er der vejrfænomenet La Niña, der huserer i det tropiske Stillehav. Det har gjort det lettere for fuglene at skaffe føde.

Engang kunne galapagosskarven flyve, men ikke mere. Da der ikke var nogen rovdyr på land til at true den, blev den doven og glemte at bruge vingerne. Foto: Charles J Sharp/Wikimedia Commons

Galapagosøerne ligger 1000 kilometer ud for Ecuadors kyst og består af hundredvis af småøer. Dyrelivet på øerne er så unikt, at det har medvirket til at ændre menneskets opfattelse af livet på Jorden, da Charles Darwin brugte øerne som et bevis for sin evolutionsteori i 1800-tallet.

