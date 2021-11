Corona har sat piloter ude af træning: Glemte at tænde for motor

Mange kompetencer kræver løbende vedligeholdelse for at opretholde et højt niveau.

Det gælder også - og måske i særlig grad - for de mange faglige færdigheder, det kræver at være i stand til at håndtere et fly i luften.

Uheldigvis har coronapandemien foranlediget, at antallet af flyvninger har været på et ekstraordinært lavt niveau.

Og derfor har mange piloter ikke haft samme mulighed for at holde deres færdigheder ved lige.

Det skriver Politiken, der henviser til finansmediet Bloomberg.

Fløj den forkerte vej

Her fremgår hele tre eksempler, der vidner om, at de pågældende piloter har været ude af træning som følge af coronapandemien.

Blandt andet indså en pilot, som ikke havde fløjet i syv måneder på grund af pandemien, at han havde glemt at sænke landingshjulene, da han lagde til landing en tidlig morgen.

Derfor måtte han igen stige op i luften for at afværge en potentiel ulykke, selv om landingsbanen blot var 240 væk.

En anden pilot var så meget ude af træning, at vedkommende havde glemt at starte flyets anden motor før afgang. Det kunne ligeså have resulteret i en fatal ulykke, hvis ikke piloten havde opdaget det i tide.

Da den sidste pilot skulle lette, forlod han lufthavnen i den forkerte retning. Det var hans første flyvetur i seks måneder.

De tre eksempler er alle fra USA, og ifølge den amerikanske transportmyndighed Federal Aviation Administration er det blot et lille udpluk ud af mange eksempler.

Kræver genoptræning

Pilotorganisationen International Federation of Air Line Pilots' Association peger på, at løsningen på problemet er en grundig genoptræning, før piloterne atter skal i luften.

Det varierer dog meget fra flyselskab til flyselskab, hvor grundig et sådan forløb er, samt om det overhovedet tilbydes.

Luftfartsorganisationer frygter for, at manglen på tilstrækkelig genoptræning kan resultere i alvorlige ulykker. Dertil lyder det fra piloter, at et genoptræningsforløb ikke kan erstatte reelle flyvninger.