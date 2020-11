Corona rammer et af verdens sidste smittefri lande

I Europa raser coronavirus, men sådan er det ikke alle steder.

Der er områder i verden, hvor man stadig har til gode at stå med en positiv coronatest.

Indtil for nylig var det tilfældet i østaten Vanuatu, som er en øgruppe, der ligger i det sydvestlige Stillehav mellem Australien og Fiji.

Men nu har landet registreret sit første smittetilfælde.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Tropeparadis registrerer første coronatilfælde

Regering skærper reglerne

Vanuatu har omkring 275.000 indbyggere, men det er ikke blandt disse, man finder den smittede person. I stedet er der tale om en 23-årig mand fra USA, som er ankommet til landet med fly.

Ifølge australske ABC har landets regering taget konsekvensen og strammet reglerne for indrejse, så det nu er obligatorisk at gå i karantæne i 28 dage, når man ankommer til den afsides øgruppe fra udlandet.

- Jeg vil gerne forsikre vores befolkning om, at vi nu vil anvende strenge regler og coronarestriktioner for at sikre, at smitten ikke spreder sig, og vores land bliver ved med at være sikkert, siger statsminister Bob Loughman.

Myndighederne meddeler, at den smittede amerikaner er overført til et hospital, hvor han skal sidde i isolation. Man vil nu opspore de op mod 200 mennesker, som man mener, at manden kan have været i kontakt med.

De har stadig nul smittede

Selv om Vanuatu har registreret sit første smittetilfælde, er der stadig steder i verden, hvor man har klaret frisag. For eksempel har flere små ønationer i Stillehavet haft succes med at lukke grænserne til udlandet.

Ifølge WHO har følgende lande eller landområder ikke registreret coronavirus:

Amerikansk Samoa, Cookøerne, Kiribati, Mikronesien, Nauru, Niue, Nordkorea, Palau, Pitcairn, Samoa, Sankt Helena, Tokelau, Tonga, Turkmenistan og Tuvalu.

Med hensyn til Nordkorea er der dog flere eksperter, som har sat spørgsmålstegn ved validiteten af landets udmeldinger.

