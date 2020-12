Corona-raskmeldte kan frit rejse til Island

Der har været snak om at indføre et særligt rejsepas til alle, der er vaccineret mod corona, så snart de første vacciner er godkendt.

Men ingen tale om, at også en raskmelding skal være adgangsbevis til andre lande.

Det bliver der lavet om på 10. december, hvor Island indfører nye regler for indrejsende.

Fremover behøver du hverken at gå i selvisolation eller lade dig teste, hvis bare du kan dokumentere, at du tidligere har været testet positiv og nu er raskmeldt.

Det skriver de islandske sundhedsmyndigheder her.

Ekspert advarer Island

Forskere er enige om, at reinfektioner er sjældne, og at man i en eller anden grad kan tale om immunitet. Men det er et åbent spørgsmål, hvor længe man er immun.

- Vi kan stadig ikke sige noget definitivt om risikoen for reinfektion, og derfor kan Island ikke gå ud fra, at tidligere infektion medfører til immunitet, siger Danielle C. Ompad, der er epidemiolog, til Insider.

For få dage siden udkom de foreløbige resultater af et studie, som tyder på, at man mindst er immun otte-ni måneder efter infektion. Studiet er omtalt i The Conversation.

Gratis test til alle

Island var et af de første lande til at åbne sine grænser for udenlandske turister efter virussens første bølge. Så kom efteråret, og landet måtte igen stramme op.

Ifølge landets nuværende regler skal udenlandske turister lade sig teste to gange - ved ankomst og igen, når de har overstået fem dages selvisolation.

Man betaler selv for testene - hvilket dog ændrer sig med de nye regler - og alternativet er, at man skal gå i karantæne i 14 dage.

De nye regler gælder borgere fra EU-lande samt Norge og Liechtenstein.

