Corona-regning: Vil hæve taksterne i lufthavn

De britiske luftfartsmyndigheder har godkendt anmodningen fra Heathrow og lægger dermed en del af regningen for lockdown over på forbrugerne

Corona koster, og du skal betale.

London-lufthavnen Heathrow, der er en af de travleste lufthavne i verden og hvert år omsætter for flere milliarder kroner, vil i hvert fald helst være fri.

I februar indførte den en coronaafgift, så alle flypassagerer i dag skal have 76 kroner ekstra op af lommen for en billet. Det skulle dække dele af de tab, som lufthavnen har haft under pandemien og de politisk besluttede samfundsnedlukninger, der har sat rejseaktiviteten tilbage.

Nu har Heathrow så fået grønt lys fra de britiske luftfartsmyndigheder, CAA, til også at hæve taksterne.

Det skriver Reuters.

Ville have mere

De forhøjede takster får dog ikke ledelsen i den britiske storlufthavn til at juble.

De håbede nemlig at hæve taksterne med 22,2 milliarder kroner, men CAA trak en streg i sandet ved 2,6 milliarder kroner. Begrundelsen for dette lyder, at høje takster ikke er i forbrugernes interesse.

Også den magtfulde IAG-koncern, der står bag British Airways, er skeptisk og fremhæver, at lufthavnen i forvejen er blandt de dyreste i verden.

- Heathrow har bevidst belønnet sine investorer på bekostning af forbrugerne.

Utilfredse aktionærer

Passagertallene i Heathrow har lidt et gevaldigt knæk under coronapandemien.

Ifølge Check-in har der været over 80 procent færre passagerer i Heathrows terminaler, og lufthavnen anslås at have mistet over 25 milliarder kroner.

Heathrow mener ikke, at takstforøgelsen er høj nok og udtaler ifølge Reuters, at beslutningen fra de britiske luftfartsmyndigheder vil underminere investorernes tillid.

Blandt lufthavnens aktionærer er Qater Investment Authority og China Investment Corporation.