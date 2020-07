Coronakrav rammer vild forlystelse: Ingen skrig under turen

Verdens hurtigste og højeste rutsjebane med et større enkeltstående fald end nogen anden på kloden. Alle tre egenskaber kunne den japanske Fujiyama-rutsjebane smykke sig med, da den stod færdig i 1996.

Rekorderne er for længst blevet slået af nyere og vildere rutsjebaner, men det mindsker ikke nødvendigvis suget i maven, når banen sender sine gæster på et 70 meter langt fald.

Ikke desto mindre er det ikke længere tilladt at give udtryk for den forløsende fornemmelse.

I lyset af coronakrisen har forlystelsesparken Fuji-Q Highland, hvor Fujiyama hører hjemme, nemlig bedt sine gæster om at stoppe med at skrige under turen.

Det skriver BBC News.

Det er allerede et krav, at gæsterne bærer mundbind i Fuji-Q Highland, og med det nye tiltag håber man ifølge mediet at minimere risikoen for smittespredning yderligere.

I stedet skal man med parkens ord 'lade sit hjerte skrige' - eller på godt dansk holde det inde.

Se også: Praktikant overså passagerfly på kollisionskurs

Et viralt hit

For at tage eventuelle protester i opløbet og vise, at det rent faktisk kan lade sig gøre at tage en tur i Fujiyama uden at skrige, har Fuji-Q Highland offentliggjort en video, hvor to af parkens ledere gør et forsøg.

Det lykkes ifølge BBC News så godt, at videoen af de to stenansigter siden er blevet et viralt hit. Og det er ikke det eneste håndtag, forlystelsesparken har taget fat i for at vende coronakravet til noget positivt.

Man har også søsat en konkurrence på de sociale medier under hashtagget #KeepASeriousFace. Her gælder det om at være så upåvirket af turen i Fujiyama som muligt. Et stærkt bud kan ses herunder:

Se også: Nyt højhastighedstog kører videre under jordskælv