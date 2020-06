Coronakrisen skaber rift om badebassiner

Danskerne har under coronakrisen købt maling, garn og håndvægte som aldrig før.

Nu viser det sig, at der også er sket en markant stigning i salget af badebassiner til haven.

Det oplyser både Salling Group og byggemarkedskæden Jem & Fix til TV 2 Øst.

- Vi besluttede os for, at vi i år ville satse stort på de helt store badebassiner til mere end 4000 kroner. Men de blev udsolgt, allerede før vi kom ud af april, siger indkøbs- og logistikchef i Jem & Fix Casper Bundgaard-Laursen til mediet.

Han fortæller videre, at salget af badebassiner er 50 procent højere end sidste år.

Især de ’rigtig store, langtidsholdbare badebassiner’ sælger i disse dage som kølige fristelser på en varm sommerdag, lyder det fra Jem & Fix, der også kan berette om en øget ekspedering af spabade til voksne.

Vandværk kom på overarbejde

Salling Group, der blandt andet ejer Bilka, Føtex og Fætter BR, vil ikke sætte procentsatser på stigningen i salget af badebassiner. Koncernen afslører dog, at ’tendensen opleves meget tydeligt’ i alle dens kæder.

Også her er det badebassiner med højde til mere end at dyppe tæerne, der har drevet den øgede omsætning.

Oveni det kunne TV 2 Øst mandag bringe nyheden om, at badeglade borgere har sendt pumperne hos Frederiksberg Vandværk så meget på overarbejde, at ledelsen måtte opfordre kunderne til at skrue ned for vandforbruget - endda med trussel om bøde.

- Folk bruger vand på alt muligt andet, end det de plejer. De vander have og fylder badebassiner og pools op. Og det betyder, at vandforbruget simpelthen bliver for stort, sagde vandværkets daglige leder Rikke Kamstrup Nielsen til mediet.

De ekstra tryk på vandslangerne kom så vidt, at Frederiksberg Vandværk måtte lukke for vandet i tre timer for at stabilisere situationen.

