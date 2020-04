Coronalukket Disneyland får kritik: 'Det er jeres naboer'

Sæsonkortholdere til Disneyland i Florida og i Californien betaler månedligt for deres adgang til parken, men nu får Disney kritik for stadig at trække pengene hver eneste måned fra deres kunder, selvom parkerne holder lukket på grund af coronoavirus.

Det skriver Independent.

Disney trækker altså stadig deres sædvanlige månedlige gebyr fra sæsonkortholdere, selvom både Disneyland i Florida og i Californien har været lukket siden midten af marts på grund af coronavirus.

Da forlystelsparkerne lukkede ned, sendte Disney ifølge Independent deres mest loyale kunder en mail, hvori Disney oplyste, at de stadig ville blive opkrævet deres normale betaling.

- Sæsonkortholdere, som er på det månedlige betalingsprogram, vil forblive på den aktuelle betalingsplan og fortsætter med deres planlagte betalinger, står der i mailen.

- Disse sæsonkortholdere vil få forlænget udløbsdatoen på kortene på grund af lukningen og vil ikke være forpligtet til at foretage nogen betalinger i løbet af den forlængere periode, står der.

- Gør det rigtige

Selvom Disney altså har lovet sæsonkortholderne, at deres adgangskort vil blive forlænget med samme længde, som parkerne nu har lukket, mener nogle kunder, at betalingerne skal suspenderes i denne periode, hvor mange kæmper for at klare sig økonomisk.

'Hey Disney. Fantastisk, hvordan jeg kan samarbejde med mit lånefirma, mens jeg er sendt hjem fra arbejde, mens jeg ikke kan pause mit sæsonkort. Jeg vil ikke forny, men tak for 'forlængelsen'. Gør det rigtige, Disney. Sæsonkortholderne er jeres naboer', skriver Eric Coleman eksempelvis i et opslag på Twitter.

- Så Disneyland er lukket ned, men de sørgede for at trække deres sæsonkort-betaling, så min konto nu er 90 dollars i minus. Nej, det er fint, jeg er kun lige blevet fritstillet fra arbejde i tre uger og venter en baby lige straks, skriver en anden bruger på Twitter.

Independent har forsøgt at få en kommentar fra Disney, men uden held.

