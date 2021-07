Coronasmittet mand forklædte sig som konen for at komme med fly

Et positivt testsvar stoppede ikke manden fra at boarde et indenrigsfly i Indonesien

Coronapandemien har længe haft et fast greb om Indonesien.

Tusindvis af mennesker testes hver dag positive for coronavirus, og i sidste uge overtog landet titlen som Asiens absolutte epicenter for virussen fra Indien.

De kedelige omstændigheder stoppede dog ikke en mand fra øen Ternate fra at boarde et fly i hovedstaden Jakarta, selvom han var smittet med coronavirus. Faktisk gjorde den sygdomsramte mand sig store anstrengelser for at komme med flyet på trods.

Det skriver CNN Travel.

I stedet for at isolere sig selv valgte han at klæde sig ud som sin kone og tage mod lufthavnen med hendes ID og negative coronatest. Og godt tildækket af hendes niqab – sløret, der dækker hele ens ansigt på nær øjnene – lykkedes det ham at komme ombord.

Mandens ulovlige forehavende blev dog opdaget undervejs på den godt fire timer lange flyvetur. For her så en stewardesse angiveligt manden gå på toilet iført niqab – blot for returnere iført herretøj.

Det pudsige syn fik ifølge CNN stewardessen til at kontakte lufthavnspersonalet i Ternate, og da flyet nåede frem, blev manden tilbageholdt og endnu engang testet positiv for coronavirus.

Nu havde han imidlertid nået sin destination, og myndighederne kunne derfor nøjes med at køre ham hjem i en ambulance.

Han dog se frem til at blive retsforfulgt, når han er rask igen, skriver mediet.