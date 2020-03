Coronavirus giver boom i private flyrejser

Mange mennesker vælger at blive hjemme og undgå unødvendige rejser med fly på grund af smittefaren ved coronavirus.

Men de med mange penge på lommen, vælger i stigende grad et alternativ: Privatfly.

Mens det meste af luftfartindustrien lider under spredningen af coronavirus, så går det godt for flere af de virksomheder, som udbyder private flyrejser. Det skriver CNN.

Ifølge den schweiziske udbyder af private flyrejser, Luna Jets, har selskabet i februar oplevet en stor stigning i efterspørgsel.

I februar så de en stigning på 15 procent, der relaterede til coronavirus. Nu er det 30 procent.

Ny type kunder

Alain Leboursier, salgsdirektør i Luna Jets, fortæller, at det er en helt nye typer af kunder, der normalt ikke ville leje et privatfly.

- Vi fik omkring 200 henvendelser i søndags. 60 af dem var fra coronavirus regioner. Enten ville folk flygte derfra, eller også havde de vigtige forretninger, siger Alain Leboursier til CNN.

Flere andre udbydere af privatfly fortæller lignende historier. Det amerikanske selskab Paramount Business Jets fortæller om en endnu højere stigning.

- Vi har set alt fra 100 procent til 300 procent stigning i henvendelser afhængig af regionerne globalt, siger Richard Zaher, direktør i Paramount Business Jets.

Det er typisk kunder, som før ville flyve på businessclass eller første klasse i et kommercielt fly, der nu vælger de private fly, lyder det.

Der er for eksempel flere store virksomheder, som arrangerer private fly for deres topchefer, men også syge borgere der ikke vil tage chancer. Flyselskaberne oplever også, at rige familier fra for eksempel Norditalien vælger privatflyet til at flygte fra virussen og de karantæneramte områder.

Yann-Guillaume Jaccard, direktør i Simply Jet, fortæller om flere velhavende familier fra coronavirus 'hotspots', som er flyttet fra Europa til Sydamerika med den intention 'at blive der til situationen stabiliseres'.

- Det er en flyprofil, som vi ikke har set tidligere. Vi er ret overraskede over at finde ud af, at nogle mennesker faktisk er villige til at flytte væk i en ukendt tidsperiode, indtil de har mere information og ved, hvordan det udvikler sig, siger Yann-Guillaume Jaccard.

Stadig bekymrede

Flere af selskaberne udtrykker alligevel bekymring for fremtiden, selvom der lige nu er stor efterspørgsel på deres fly.

For økonomien lider også under coronavirussen, og det får betydning for, hvor mange penge folk har til at flyve i private jets.

- Hvis alt falder med 25 procent de næste par måneder, betyder det også, at vores klienter måske bliver nødt til at fyre ansatte, de skal måske lukke en fabrik, eller også oplever de en generel faldende efterspørgsel på deres varer over en længere tidsperiode, siger Yann-Guillaume Jaccard, direktør i Simply Jet.