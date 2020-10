Cypern booker løs: Danske charterbureauer indsætter flere fly

Interessen for Cypern stikker helt af, lyder det fra flere af landets største rejseselskaber

Danskernes interesse for at komme sydpå er ikke stoppet ved efterårsferien, hvor flere rejseselskaber ellers kunne melde udsolgt. Der er landet feriepenge på kontoen, og nogle af dem skal bruges på et impulsivt solfiks.

Og det er specielt én destination, som danskerne er optaget af.

- Interessen for Cypern stikker helt af, så nu reagerer vi, siger Mikkel Hansen, der er kommunikationschef for TUI i Danmark.

Han fortæller, at TUI har modtaget så mange opkald fra danskere, der vil til Cypern i november, at selskabet har været nødt til at oprette ventelister.

- Vi satte en afgang ind 30. oktober for at mærke interessen, og her er billetterne blevet revet væk.

Ikke mange alternativer

TUI har derfor indsat en ekstra afgang fra København alle uger i november og er klar til at skrue yderligere op, hvis interessen er til det.

Normalt er der ellers ikke mange turister på Cypern så sent på året, hvor man langt fra kan være sikker på, at vejret er til shorts og bikini.

Men med Udenrigsministeriets seneste rejsevejledninger er alternativerne ikke mange. Og så er den lille middelhavsø lykkedes med at holde coronasmitten nede, selv om tal fra Worldometer viser, at udviklingen går i den forkerte retning.

Andre selskaber forlænger også

Også hos to af Danmarks andre store charterrejseselskaber, Spies og Apollo, er der stor interesse for at komme til Cypern.

- Vi har valgt at forlænge sæsonen ind i november både fra Billund og CPH med to ekstra afgange fra hver lufthavn, siger Lisbeth Nedergaard, der er kommunikationschef i Spies.

Hos Apollo fortæller kunde- og kommunikationschef Glenn Bisgaard, at man har forlænget sæsonen på Cypern til 12. december. Det er to måneder mere end normalt.

- Derudover har vi forlænget vores sæson til Kreta og Rhodos frem til medio-november, siger han.

Generelt stor rejselyst

I vinterhalvåret er det normalt De Kanariske Øer, der er den helt store yndlingsdestination blandt danskerne. Men fordi Spanien stadig frarådes, er charterrejser ikke mulige dertil.

Det er dog ikke noget, der påvirker danskernes rejselyst, hvis man skal tro TUI.

- Det er lidt, som om mange danskere griber alt, der lugter af sol og varme. Og lige nu er der altså ikke meget andet end Cypern at vælge imellem. Cypern har i snit 25 grader i løbet af november, mange solskinstimer og det reneste badevand i Europa. Så interessen er til at forstå, siger Mikkel Hansen.

