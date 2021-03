Cypern vil have besøg af danske turister i påskeferien

Den populære feriedestination er parat til at slå dørene op for turister fra udvalgte lande

Hvis det står til Cypern, så kan du meget snart nyde Middelhavets varme og sol.

Som et af de første lande i Europa er landet klar til at vende tilbage til sidste års model med grønne, orange og røde rejsevejledninger.

Det fremgår af et dokument udsendt af de cypriotiske myndigheder.

Her kan man læse, at Danmark er på listen over orange lande, hvilket betyder, at danskere er velkommen i Cypern fra 1. april, som markerer den første helligdag i årets påskeferie.

Der er ingen krav om karantæne eller at være vaccineret, blot at du kan fremvise en negativ coronatest taget senest 72 timer før indrejse.

Blandt de orange lande er også Norge, Finland samt en række asiatiske lande med særlig lave smitte.

Seychellerne åbner grænser for alle med vaccinepas

Ingen test til duksene

Skulle det lykkes danskerne at få vredet armen om på coronavirus, vil vi rykke op i den bedste farvekategori, som er den grønne.

Her finder man Island, Australien, New Zealand, Saudi-Arabien og Singapore.

Statsborgere fra disse lande kan mere eller mindre bare pakke kufferten og tage af sted. De behøver ikke engang at lade sig teste.

De danske rejsevejledninger er fortsat røde for alle lande i verden, hvilket foreløbig gælder frem til 5. april, som er den sidste dag i påskeferien.

Cypern booker løs: Danske charterbureauer indsætter flere fly