Dårligste biludlejning kåret: Trækker penge for uønskede ydelser

Når du skal leje en bil, kan det være lidt af en jungle at finde rundt i regler, priser, forsikringer og lignende, for hvilke firmaer er til at regne med, og hvilke bør man måske holde sig fra at bruge?

Skal man tro den britiske forbrugerorganisation, Which?, er det dårligste biludlejningsfirma spanske Goldcar, som er ejet af giganten Europcar. Det oplyser Which? i en pressemeddelelse.

Hvert år kårer Which? på baggrund af en stor undersøgelse blandt deres forbrugere de bedste og dårligste biludlejningsfirmaer.

I fem ud af de seneste seks kåringer har Goldcar indtaget bundskraberpladsen.

Over hver tredje af de adspurgte kunder i undersøgelsen tilkendegiver, at de aldrig nogensinde vil overveje at bruge Goldcar igen.

Selv om Goldcars priser umiddelbart ser ud til at være billige, når man skal leje en bil hos dem, fortæller 40 procent af de adspurgte i undersøgelsen, at de har oplevet problemer i forbindelse med leje af bil hos det spanske firma. Mange af problemerne relaterer sig til 'forfærdelige kundeservice' eller 'falske kreditkortafgifter- og opkrævninger'.

En Goldcar-kunde fortæller til Which?, at vedkommende 'blev opkrævet (nogle gange flere gange) for ekstra ydelser, som de ikke havde brug for, ville have eller havde sagt ja til.'

Foruden Goldcar blev de to andre i den top tre, man ikke vil havne i, InterRent og Firefly. InterRent er også ejet af Europcar.

De tre bedste blev Cicar, AutoReison og Alamo Enterprise.

Ændring af firmakultur

Hos Goldcar ærgrer man sig over kåringen, der som nævnt betyder, at firmaet har været det dårligste biludlejningsselskab i fem ud af de seneste seks kåringer.

Samtidig fortæller Goldcar, at de er ved at forsøge at ændre på deres kultur.

- Tidligere har vores kundeservice ikke været god nok - og det er vi opsatte på at rette. I de fire måneder efter undersøgelsen i Which? blev foretaget, har vi arbejdet på at forbedre vores kundeservice ved blandt andet at øge muligheden for at klage og få denne klage behandlet så hurtigt som muligt. Vi har behov for ændring af vores firmakultur til gavn for vores nuværende og kommende kunder, siger en talsperson fra Goldcar til CNN om undersøgelsen.

Vær sikker på den endelige pris

Det er bestemt ikke nyt, at kunder af og til oplever problemer i forbindelse med leje af biler hos selskaber. I artiklen, som du finder nederst her, kan du blive klogere på, hvordan du kan gardere dig mod ekstraregninger i forbindelse med billeje.

Hos Which? understreger Rory Brand, som er rejseredaktør, at man skal være meget opmærksom på den endelige pris på lejen.

- Biludlejningsbranchen er til dels præget af skrupelløse forretningsmetoder. Vores bedste råd er ikke at falde for den lovede pris, men vær sikker på, hvad den endelige pris vil være. Ellers kan man hurtigt ende med en regning, som gør, at man ønsker, at man var blevet hjemme, siger Rory Boland i pressemeddelelsen.

