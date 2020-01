Danmark får nyt oplevelsescenter om vikinger

En donation har nu gjort det muligt at bygge et oplevelsescenter ved den femte danske ringborg i Køge

Godt nyt til alle, der elsker vikinger!

Danmark er lidt tættere på at få et nyt oplevelsescenter om vikinger, for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond har doneret 15 millioner til at formidle historien om Harald Blåtands ringborg ved Køge.

I 2014 fandt arkæologer en glemt vikingeborg ved Køge. Borgen skrev sig dermed ind, som den femte danske ringborg og tilføjede et nyt og afgørende kapitel til historien om Harald Blåtand.

Mellem 2016 og 2018 blev der foretaget udgravningerne ved borgringen og dets opland. Undersøgelserne har medført en række nye opdagelser om arkitektur, funktion, datering, historiske sammenhænge, borgens omgivelser, transportforhold og samtidige bebyggelser lokalt og regionalt.

60.000 besøgende om året

- Med Borgring oplevelsescenter vil vi skabe en permanent formidling af den fredede ringborg, der bygger på resultaterne af undersøgelserne. Et oplevelsescenter der perspektiverer borgen og varetager den samlede fortælling om ringborgene, vikingernes arkitektur, bebyggelse og landskab. Et sådant museum findes ikke i Danmark i dag, siger Keld Møller Hansen, direktør for Museum Sydøstdanmark.

Oplevelsescentrets samlede anlægsøkonomi er budgetteret til 60 millioner kroner, og det forventes, at cirka 60.000 besøgende årligt vil lægge vejen forbi oplevelsescenteret. Museum Sydøstdanmark planlægger at kunne slå dørene op for de første gæster i 2023.

Selvom finansieringen ikke er helt på plads, så mener Museum Sydøstdanmark, at donationen er et så stort skridt på vejen, at projektet er realistisk.

- Vi forventer, at resten af finansieringen kommer på plads ved hjælp af andre donationer. Håbet er lysegrønt, og det er altid de første midler, som er de sværeste, når man søger støtte, siger Keld Møller Hansen til Ekstra Bladet.

Ny iscenesættelse af borgen

Ringborgens symmetriske form er i dag illustreret med høje cortenpæle, der markerer voldens formodede planlagte tværsnit. For at bringe denne formidling i overensstemmelse med den nyeste viden, og for at give en stærkere oplevelse af monumentet, erstattes den fysiske iscenesættelse med en ny markering.

Selve oplevelsescentret placeres i forbindelse med den nuværende parkeringsplads og skal rumme fire funktioner integreret i samme bygning: Udstillinger, den arkæologiske feltstation, eventcenter og servicecenter.

Der vil i forbindelse med realiseringen blive udskrevet en arkitektkonkurrence, når projektet er fuldt finansieret.