Danmark genåbner for krydstogter

Med et gyldigt EU-coronapas er det snart muligt at rejse nemmere ind og ud af Danmark.

Og når Danmark, 26 juni, genåbner sine grænser for mere turisme, vil krydstogtgæster fra i første omgang EU- og Schengenlandene igen have mulighed for at gå i land i Danmark. Det skriver Standby.

Kravet er blot, at passagererne kan dokumentere, at de er færdigvaccinerede med en EMA-godkendt vaccine, og at der er gået 14 dage siden sidste stik.

Ærgrer sig over ny aftale

Men selvom der er godt nyt for krydstogtpassagererne, ærgrer CruiseCopenhagen sig alligevel over, at de danske myndigheder forlanger, at krydstogtpassagerer skal være færdigvaccinerede.

- Desværre er det meste af den nordeuropæiske krydstogtsæson forbi. Vi havde håbet, at også ikke-vaccinerede krydstogtpassagerer måtte gå i land i Danmark, også fordi foreløbig er kun en ud af fire borgere i EU-landene vaccineret, men de danske myndigheder har valgt en mere forsigtig genstart, siger Claus Bødker, direktør for CruiseCopenhagen i en pressemeddelelse, og tilføjer:

- Men forhåbentlig vil det ikke vare længe, før vi også kan byde velkommen til ikke-vaccinerede krydstogtgæster i Danmark.

Det er ikke kun gæsterne ombord krydstogtskibene, der er underlagt restriktioner.

Besætningsmedlemmer har heller ikke adgang til land, medmindre de også er blevet vaccineret. De kan dog gå ombord og afsejle i Danmark, de skal blot testes før, under og efter krydstogt.