Danmark indfører restriktioner for rejsende fra Singapore

Danmark indfører isolationskrav for rejsende fra Singapore

Danmark vil indføre indrejserestriktioner for rejsende fra Singapore.

Det meddelte den danske ambassade i landet torsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Restriktionerne indebærer, at der nu vil være krav om, at indrejsende fra Singapore skal lade sig isolere, når det ankommer til Danmark.

Isolationskravet træder i kraft, da de danske myndigheder ikke anerkender vaccinecertifikatet i Singapore.

Beslutningen falder i kølvandet på, at EU i denne uge har fjernet Singapore fra listen over de lande, hvor man har kunnet ophæve restriktioner.

Det skyldes, at man oplever en markant stigning i antallet af smittede med coronavirus i landet. Eksempelvis blev der, ifølge Reuters, registreret 3481 nysmittede onsdag.

- Singapore betragtes nu som et højrisikoland for rejser til Europa, skriver den danske ambassade i et opslag på Facebook.

De nye restriktioner for indrejsende fra Singapore indebærer, at alle indrejsende fra landet skal testes ved indrejse og efterfølgende være i isolation i ti dage.

Her er det dog tilladt at bryde ud af isolation fire dage efter, man har fået en negativ coronatest.

Kravene gælder ikke for færdigvaccinerede personer med dansk statsborgerskab.