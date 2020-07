Danmark mangler sommerhuse: 'Vi har et meget, meget stort behov'

Brancheorganisation for danske sommerhusudlejere melder om udsolgt de fleste steder i landet

Flere måneders nedlukning og usikkerhed om mulighederne for udlandsrejse har fået usædvanligt mange danskere til at lægge årets sommerferie i et dansk sommerhus.

Faktisk har efterspørgslen været så høj, at det mange steder ikke længere er muligt at leje et sommerhus i skolernes ferie. Det påpeger Poul Fejer Christiansen, der er vicedirektør i Feriehusudlejernes Brancheforening, overfor DR.

– Der er udsolgt de fleste steder i landet i øjeblikket. Også i højre grad end normalt, siger han til mediet.

DR har været i kontakt med flere udlejningsbureauer, der bekræfter, at de danske sommerhusgæster fylder markant mere i statistikken end normalt.

Til gengæld er de tyske turister, som branchen normalt er dybt afhængig af, skrumpet til et mindretal. Hos Feriepartner Danmark i Hvide Sande er man eksempelvis vant til at have 80 procent tyske gæster, men i år står der danske navne på 75 procent af lejekontrakterne.

Situationen får Poul Fejer Christiansen til at efterlyse flere sommerhuse til udlejning i Danmark.

– Vi har et meget, meget stort behov for, at der kommer flere sommerhuse, siger vicedirektøren til DR.

Han håber, at regeringens sommerpakke kan få flere til at leje sommerhuset ud. Med pakken følger nemlig en midlertidig forhøjelse af bundfradraget for sommerhusejere fra 41.800 til 60.000 kroner, skriver mediet.

