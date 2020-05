Danmark misser årets første sommerdag

Det kræver oftest en længere rejse mod sydeuropæiske lande, hvis man vil være sikker på at få sommertemperaturer over 25 grader i midten af maj.

Søndag var det dog kun nødvendigt at flytte sig 100 kilometer i fugleflugtslinje fra Danmark for at opleve ægte sommer. I den polske by Koszalin – lige ovre på den anden side af Østersøen, hvis man står på Bornholm – målte man nemlig 25,1 grader og kunne derfor fejre årets første rigtige sommerdag.

Det samme var tilfældet i tyske Karlshagen, der ligger 115 kilometer fra Møn – her løb termometret en anelse højere op til 25,3 grader.

Det skriver TV2.

Temperaturerne nåede aldrig så højt op i Danmark, så ifølge mediet måtte vi nøjes med at notere søndag som årets hidtil varmeste dag.

Selv om Østersøen slugte lidt af varmen fra syd, blev det dog alligevel til ganske acceptable 22,6 grader. Det varmeste sted blev Hammerodde på Bornholm, skriver TV2.

På begge sider af Østersøen blev varmegraderne dog hurtigt erstattet af markant koldere vejr i dag. TV2 skriver, at hverken Karlshagen eller Koszalin har bevæget sig over otte grader frem til kl.14.

