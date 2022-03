Danmark vinker farvel til de sidste indrejserestriktioner

Fra natten til 1. marts er det blevet nemmere for udlændinge at rejse til Danmark.

Det sker, efter Danmark fra denne dato har lempet på en række indrejserestriktioner, skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Helt konkret betyder lempelserne, at borgere, der kommer fra EU- og Schengenlande ikke længere vil møde coronarelaterede rejserestriktioner, når de ankommer til Danmark.

Samtidig vil personer, der kommer fra et land uden for EU og Schengen møde færre restriktioner. Her vil der udelukkende være et krav om, at rejsende skal have foretaget en test senest 24 timer efter indrejse.

Personer, der rejser fra et land uden for EU og Schengen, som er færdigvaccineret med en anerkendt vaccine, eller som har været smittet med covid-19 inden for de seneste 180 dage, er fritaget fra det krav og behøver ej heller at lade sig teste efter ankomsten til Danmark.

Desuden behøver børn under 15 år ikke at lade sig teste i forbindelse med indrejse.

Lempelserne sker på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen, som både Statens Serum Institut (SSI) og Epidemiudvalget bakker op om.

Det nye regler gælder til og med 29. marts 2022. Der kan fortsat ske pludselige og akutte ændringer, hvor reglerne tilbagerulles, såfremt myndighederne vurderer, at det er nødvendigt.