Danmarks dyreste gourmet-rundrejse genopstår

Det er stadigvæk uvist, hvilket lande du kan rejse til hen over sommeren, og hvis du er nervøs for at rejse uden for landets grænser, kan du nu komme på gourmet-rundrejse i Danmark.

Vandflyver, overnatninger og gourmetmad på tre fine hoteller, sådan lyder opskriften.

Prisen er lige under 40.000 kroner per person i delt dobbeltværelse, med to overnatninger på henholdsvis Hotel d’Angleterre i København, Villa Provence i Aarhus og Ruths Hotel i Gl. Skagen. Det skriver Standby.

Gourmet-rundrejsen havde premiere sidste år, hvor der var så stor efterspørgsel, at de har otte ture i år, hvor der sidste år kun var fem ture, fortæller Michael Juhl, salgsdirektør i Discovery Travel til Standby.

Det er vandflyveren fra Nordic Seaplanes, der er kendt fra ruten mellem havnene i København og Aarhus, der flyver dig rundt.

Den første flyvetur i tre kilometers højde starter i denne uge, og afvikles frem til september.

Det får man for 39.995 kr Gourmetrejsen koster 39.995 kroner per person, og dette får du for pengene: To overnatninger på Hotel d’Angleterre og en 3-retters Chefs Choice-menu i hotellets Michelin-restaurant, Marchal.



Vandflyver fra København til Aarhus og retur igen.



Frokost på restaurant Frederikshøj, hvor Michelin-kok Wassim byder dig velkommen, med overnatning på Villa Provence.



Kokkeskole med køkkenchef Michel Michaud fra Ruths Hotel.



To nætter på Ruths Hotel med en middagsmenu i Brasseriet samt en otte-retters menu i Ruths Gourmet.

