- Vi drømmer om en rejse til Filippinerne. Jeg vil gerne besøge mine halvsøskende. Nu får de lige en selfie.

Maria Vendelin og Peter Koudal fra Silkeborg stillede omgående op midt i Danmarks største drømmefabrik - 'Ferie For Alle' - da der lørdag var mulighed for at få lavet et foto af den forestående ferie-tur.

Foto: Anita Graversen

Maria og Peter var langtfra de eneste, som drømte om stort og småt under feriemessen i Herning.

- Vi vil gerne have et godt telt, som vi kan tage på oplevelse i. Det må gerne være primitivt. Og så skal det være nemt at tage op og ned, så vi kan komme hurtigt rundt.

Camilla og Jesper Storgaard Tune fra Aarhus planlægger i disse dage deres kommende ferie.

Camilla og Jesper Storgaard Tune fra Aarhus planlægger i disse dage deres kommende ferie. Foto: Anita Graversen

Parret brugte sammen med deres lille søn Ezra på et halvt år lørdagen på at studere telte på messen i Herning.

- Vi elsker at være ude i naturen. Og vi var da også på telttur i Grønland, da Camilla var gravid i sjette måned. Vi bor i byen, men stammer fra landet, så vi vil gerne ud med teltet, fortæller Jesper.

58.000 gæster

Sidste år havde ferie-messen 58.000 gæster. Messen er Skandinaviens største af sin slags.

Campingvogne, udlandsrejser, telte, tøj og kajakker blev da også nærstuderet af de mange gæster fra nær og fjern.

Susan fra Nordsjælland have ligefrem medbragt en tommestok og begyndte at måle sengene i den lækre Tendenza 650 SFDW fra Fendt Caravan, som hører til i luksus-afdelingen af campingvogne.

Susan havde tommestokken med. Foto: Anita Graversen

- Min mand er 1.91 cm. høj, og det bremser jo løjerne i en hel del campingvogne. Han kan ikke være i dem, forklarer Susan.

Brian Rasmussen fra Hinshøj Caravancenter ved Randers fortæller, at netop kundernes højde er blevet noget af et samtaleemne blandt producenter og sælgere af campingvogne.

- Vi bliver jo højere og højere. Tag min nevø - han er omkring 1.97 cm. høj og ikke udvokset endnu. Vi bliver nødt til at finde nogle løsninger, som også høje folk befinder sig godt i, fastslår sælgeren.

Mindre biler

Et andet diskussionsemne blandt campingvogne-folket er størrelsen på campingvognene. For bilerne, der som bekendt skal trække læsset, bliver mindre og mindre.

- Bilmarkedet ændrer sig. Kan en el-bil trække en camping-vogn? Der er nu udviklet særlige hjælpemotorer til campingvognene, som bliver drevet af solceller på taget. Men systemet er stadig hamrende dyrt, fortæller Brian Rasmussen.

Hovedet under vand

Så er livet anderledes problemløst for 25-årige Henrik Nymann, som boltrer sig i sin playboat i den store pøl ved kajakfreak.dk.

Her kan gæsterne med hjælp fra Nymann lære at lave vaskeægte kajakvendinger, hvor man både kan få hovedet under og forhåbentligt også over vand.

- Det er nok bedst at bruge playboaten på ferien i udlandet. Selv tager jeg til Norge for at sejle med den, lyder det fra Henrik Nymann.