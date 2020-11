Danmarks største flyrute mister 1350 daglige sæder

Hvis du ofte flyver mellem Aalborg og København, så kan det være, at du fremover er nødt til at bestille billet i bedre tid.

Tirsdag lukkede det norske lavprisflyselskab Norwegian nemlig for alle danske ruter.

Og det går ud over antallet af ledige sæder på Danmarks største indenrigsrute, hvor man kommer til at miste 1350 sæder.

Det skriver Check-in.

Norwegians afsked er nemlig også et farvel til fem fly med plads til hver 189 passagerer. De er alle taget af programmet i den nordjyske lufthavn.

Godt nok er et konkurrerende flyselskab, danske DAT, kommet til undsætning og har oprustet med fire ekstra fly på ruten. Men disse har kun plads til 68 passagerer, og derfor mangler der 673 sæder om dagen i hver retning.

- Lige siden opstarten på ruten mellem Aalborg og København i sommer har vi set et behov for vores gode kvalitet til fornuftige priser, siger Jesper Rungholm, der er adm. direktør i DAT, på Facebook.

Norwegian balancerer på kanten af konkurs, efter at den norske regering mandag afviste selskabets nødråb om mere økonomisk støtte. 1600 medarbejdere er blevet sendt hjem, og 15 ud af 21 operative fly er parkeret.

Passagerer skal betale mere

På DAT’s hjemmeside fremgår det, at man kan købe billetter mellem Aalborg og København for ned til 245 kroner. Ifølge Check-in er der dog udsigt til en stigning i billetpriserne.

Branchemediet skriver, at DAT for nylig var nødt til at skære i Aalborg-indenrigsruten, da konkurrencen med SAS og Norwegian var for hård, og fordi coronakrisen har ført til en nedgang i antallet af passagerer.

- På kort sigt betyder det ikke rigtig noget, for sædekapacitet er ikke vigtig i denne coronatid, hvor flyene alligevel ikke kan fyldes, siger adm. direktør Søren Svendsen fra Aalborg Lufthavn til Check-in.

Aalborg Lufthavn er i dialog med andre flyselskaber, herunder Great Dane Airlines, om at tage over for de kriseramte nordmænd.

