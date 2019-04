Danmarks største hotel ramt af blodsugende tæger

Det fire-stjernede spahotel Bella Sky er ramt af væggelus. 'Det er umuligt at undgå', lyder det fra pressechef

Små blodsugende tæger har vundet vej til det danske kæmpehotel Bella Skys værelser. Det bekræfter pressechef ved BC Hospitality Group, Karen Østerby, over for Ekstra Bladet. BC Hospitality Group driver hotel AC Hotel Bella Sky Copenhagen, som er det fulde navn.

Karen Østerby kan ikke svare på, hvor mange af hotellets 811 værelser, der er ramt af de små væggelus, men oplyser, at hoteller er i sving med at få bugt med de små kryb.

- Det er noget, vi tager hånd om, så snart vi får oplysninger om den slags, men med disse globale rejsetendenser, som er i dag, er det nærmest umuligt at undgå. Det sker alle vegne og på alle hoteller, siger Karen Østerby.

- Der bliver taget hånd om det med det samme, understreger hun.

Globale tider

Pressechefen fortæller, at det engang var en meget sjælden hændelse, men at den slags nu sker oftere. Hun forklarer det med mere globale rejsemønstre.

- Det sker. Det er uundgåeligt. Før i tiden var det nærmest breaking news, fordi vi havde nogle andre rejsemønstre, men i dag, hvor folk kan tage til Bangkok på weekendophold i stedet for Møn, så er det nok nærmest umuligt at undgå, siger Karen Østerby.

- Det er ikke noget, vi går i koma eller panik over, for ting sker, og det sker formentlig også på mange andre hoteller verden over af samme grunde, siger hun.

- Ingen bliver ladt i stikken

Væggelus er små tæger, som bruger deres sugesnabel til at suge blod fra mennesker. De er lyssky, så om dagen gemmer de sig i revner og sprækker, men om aftenen kommer de frem for at finde et sted, hvorfra de kan suge blod. Bliver man bidt af en væggelus, er der store forskelle på, hvordan man reagerer. Nogle generes overhovedet ikke, mens bid hos andre svulmer voldsomt op.

Fakta om væggelus Den voksne menneskevæggelus (Cimex lectularius) er 4-5 mm. lang. Man kender i dag omkring 75 forskellige arter af væggelus Væggelusen er ikke en lus, den hører til tægerne, og sengetæge er et andet navn til den. De fleste tæger lever af plantesaft, men væggelusen bruger sin kraftige snabel til at suge blod. Væggelusene lever ikke som de rigtige lus på værtsdyrenes krop. De lever det meste af deres tilværelse i værtsdyrets omgivelser og opsøger det kun for at suge blod. De kan altså kun klare sig hos dyr, der har en rede eller en bolig, de bliver ved med at vende tilbage til. Væggelus holder til i mørke revner og sprækker så tæt som muligt ved steder, hvor der sover mennesker om natten. Meget gerne i selve sengen, men også bag løst tapet, bag billeder og vægtæpper og under fejelister for blot at nævne nogle muligheder. Det er aldrig blevet påvist, at væggelus har overført sygdomme til mennesker, selv om man kan finde flere typer af både bakterier og vira på en væggelus. Nogle mennesker er dog overfølsomme overfor bid fra væggelus. Det kan medfører et rødt udslæt og opsvulmning. Kilde: Pestium.dk

Pressechefen vil ikke fortælle, hvad man skal gøre, hvis man har været gæst på Bella Sky og oplever symptomer.

- Det er en sag mellem os og vores gæster. Det udtaler vi os af princip ikke om, men der er selvfølgelig ikke nogen, der bliver ladt i stikken, siger Karen Østerby.

- Jeg ved med sikkerhed, at vi har nogle udmærkede mennesker, som tager sig af problemet, siger hun.