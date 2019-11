Dansk ægtepar fik ubehagelig souvenir med hjem

Et dansk ægtepar rejste sidste efterår til Paris og boede på Hôtel Picardy i fire dage.

På rejsen fik de lidt mere med hjem end bare gode ferieminder. Derfor klagede de til Pakkerejse-Ankenævnet.

Dagen efter ankomst til hotellet fik konen udslæt på kroppen, og derfor troede de, at hun var blevet allergisk for noget, som hun havde spist. Først dagen efter, at ægteparret kom hjem fra Paris, opdagede manden også, at han havde udslæt på kroppen.

De gik derfor til læge, og lægen konstaterede, at ægteparret var bidt af væggelus.

Væggelus i bagagen

Det viste sig også, at væggelusene var kommet med hjem i bagagen.

Både lægen og skadedyrsbekæmpelsesfirmaet, som ægteparrede hyrede, mente, at væggelusene måtte stamme fra hotellet, da væggelus kommer frem om aftenen og natten og oftest bider mennesker, mens de sover.

Derfor ville ægteparret have erstattet deres udgifter til skadedyrsbekæmpelsen via rejsebureauet Rejsefeber, som de havde købt rejsen igennem.

Udgiften lød på i alt 18.446 kroner. Udgiften til skadedyrsbekæmpelse i ægteparrets hjem lød på 7981 kroner. Indkvartering på 950 kroner til hotelværelse samt nyt tøj til 8594 kroner og 921 kroner for ødelagte møbler.

Afviste at betale

Rejsebureauet Rejsefeber mente dog ikke, at klageren kunne bevise, at væggelusene var fra hotellet. Derfor ville de ikke udbetale erstatning.

- Da væggelus kan komme mange steder fra og dermed både have været med fra besøgte steder i Paris eller endda fra besøgte steder i Danmark inden afrejsen til Paris, må vi bede om dokumentation for, at der har været væggelus på hotellet under jeres ophold, skrev Rejsefeber.

Denne dokumentation kunne klageren ikke fremlægge. Derfor fastslog Pakkerejse-Ankenævnet 29. oktober 2019, at klageren ikke var berettiget til erstatning.