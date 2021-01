Dansk blomst genopstår: Troede den var væk for altid

Et lille mirakel har fundet sted i den danske natur.

Kalkøjentrøst, som ikke er set i Danmark i næsten 60 år, er vendt tilbage fra de døde.

Det skriver Danmarks Naturfredningsforening.

Den ekstremt sjældne plante blev fundet i Allindelille Fredskov ved Ringsted.

Det var biolog og frivillig naturplejer Axel Frederik Møller, der fandt tre eksemplarer, da han gik tur i skoven en sensommerdag i 2016.

Han anede, at der måske var tale om den sagnomspundne kalkøjentrøst, men fordi medlemmer af øjentrøstslægten er svære at skelne fra hinanden, var han alligevel usikker. Og af frygt for at gøre skade på planterne turde han ikke plukke dem.

- Fordi der oprindeligt kun var tre planter, ville vi ikke plukke en og sende den til et laboratorium. Blandt andet derfor har det taget noget tid at få den bestemt, siger han til Kristeligt Dagblad.

Bestanden vokser og vokser

To år senere var bestanden vokset og dermed var det forsvarligt at plukke et eksemplar og få det bragt til undersøgelse på et laboratorium.

Og nu er det så endelig bekræftet, at kalkøjentrøst - efter 60 års fravær - er tilbage i Danmark.

Samtidig er bestanden vokset yderligere, så der nu er 45 kalkøjentrøster i Allindelille Fredskov.

Der er dog stadig tale om en kritisk truet blomst, understreger Danmarks Naturfredningsforening, der på Facebook kalder fundet 'et vaskeægte nytårsmirakel'.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening kan kalkøjentrøsten takke de frivillige naturplejere i Allindelille Fredskov for sin genkomst i den danske natur.

Den sjællandske skov har en fortid som et af de mest frodige naturområder i Danmark fyldt med blomster, insekter og svampe, men det har 150 års dræning, tilplantning og fravær af græssende dyr langsomt lavet om på.

Henover de sidste ti år har en gruppe frivillige, som Axel Frederik Møller er en del af, arbejdet på at gøre skoven sund igen. Uden deres hjælp ville den danske kalkøjentrøst formentlig stadig være en saga blot.

