Dansk by kåret som en af verdens mest spirende turist-destinationer

Smilets by er blevet kåret som en af de mest lovende destinationer, hvis man vil undgå alt for mange andre turister

Vil du bekæmpe overturisme, men stadig rejse til spændende destinationer rundt omkring i verden? Eller er du bare træt af overfyldte europæiske hovedstæder, hvor der er timelange køer til seværdighederne?

Så skal du tage et ekstra blik på rejsemagasinet Travel Lemmings nye kåring af 30 destinationer, 'som repræsenterer en positiv fremtid for turismen i de kommende årtier'.

I samarbejde med turismeorganisationer verden over og en jury bestående af, hvad de selv kalder verdens bedste rejsebloggere, har de kåret de mest spirende destinationer i 2020.

Aarhus kommer ind på en 14. plads.

Møllestien og New Nordic

- Helt ærligt så er Aarhus ikke så meget en by, som det er verdens sejeste kvarter. Det er sådan et sted, hvor 'myldretid' betyder nogle få cyklister, der krydser hinandens vej på byens mange cykelstier. Cykling er virkelig en del af Aarhus - så stor en del, at de tilbyder gratis lånecykler til gæster, skriver juryen i deres indstilling.

De fremhæver 'den charmerende Møllestien' og den moderne arkitektur på havnen. Samtidig fremhæver de byens mange bistroer og fine restauranter inden for genren 'New Nordic'. Den Gamle By, ARoS, Marselisborg og Tivoli Friheden bliver også nævnt.

- Hvad end du gør, så vil du sikkert aldrig forlade stedet, fordi Aarhus er unægteligt et af verdens mest beboelige destinationer, skriver juryen.

De anbefaler, at man besøger Aarhus mellem maj og september.

Georgien kommer ind på en førsteplads

Smilets by må dog se sig slået af en del andre steder. Blandt andet Nova Scotia, Rwanda og Gøteborg.

På førstepladsen har juryen kåret et helt land - Georgien.

De mener, at landet giver baghjul til nogle af de mest populære destinationer i Europa.

- Kaukasus-bjergene giver virkelig noget for pengene i forhold til Alperne, Tbilisis gamle bydele får Prag til at synes kedsommelig, og Georgiens vinscene nyder lige nu global anerkendelse, skriver juryen.

Samtidig mener de, at man i Georgien kan få en ferie i europæisk stil til en sydøst-asiatisk pris.

Juryen håber, at de med kåringen kan få turister til at tage til andre steder end dem, der er 'berømt fra Instagram'.