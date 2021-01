Dansk charterfavorit tror på 25 millioner turister i 2021

I Tyrkiet går hoteller og rejseoperatører det nye år i møde med ukuelig optimisme.

Landets turistsektor har sat et ambitiøst mål for 2021-sæsonen, som den forventer, vil blive reddet af vacciner.

- Vi er nødt til at nå et mål på 25-30 millioner, siger Sururi Corabatir, der er formand for den tyrkiske hotelorganisation, til Reuters.

- 2021 er året til at kravle og stå op. 2022-23 er årene til at løbe.

Vil være mere aggressive

Sururi Corabatir henviser til, at 2020 har været en katastrofe for den tyrkiske turistsektor, hvis aktiviteter udgør 12 procent af Tyrkiets bruttonationalprodukt.

Tyrkiet får normalt besøg af 45 millioner udenlandske turister om året, men sidste år var det tal blot 12 millioner.

Det er især vaccinerne, der får tyrkerne til at tro på, at bedre tider er på vej.

Firuz Baglikaya, der er formand for organisationen for tyrkiske rejsebureauer, forventer hård konkurrence om sommerens turister.

- Kagen er blevet mindre, så de, der vil have en bid, er nødt til at være langt mere aggressive end normalt.

Klar med kinesisk vaccine

Tyrkiet er nummer otte på listen over danskernes foretrukne rejsemål, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Blandt landets største trækplastre er destinationer som Alanya, Marmaris og Istanbul.

Mandag rapporterede landet 13.695 tilfælde af coronavirus og 197 relaterede dødsfald.

Tyrkiet har netop modtaget sin første sending af den kinesiske Sinovac-vaccine og har derudover skrevet under på en aftale om 30 millioner doser fra Pfizer og Biontech.

