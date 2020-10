Dansk charterselskab i vildt sceneskift: Vil sælge skirejser

De fleste kender TUI for at sende danskere til sydlige destinationer med sol og varme, men det kan snart ændre sig.

Nu vil charterrejseselskabet, der er det næststørste i Danmark, nemlig sælge skirejser.

Det oplyser TUI til Ekstra Bladet og løfter samtidig sløret for sin første skidestination. Det bliver den svenske turistby Sälen, der er god for omkring 250 skiløjper.

Svensk skiløb og hygge

Det bliver en lang vinter

TUI lægger forsigtigt ud med to afgange i vinterferien 2021. Hvis alt går vel, vil der også blive indsat fly de efterfølgende uger, oplyser kommunikationschef Mikkel Hansen.

Ifølge ham er der tale om en langsigtet satsning, som har været på tegnebrættet længe.

- Vi har snakket om det et stykke tid, og nu er timingen den rigtige, siger Mikkel Hansen og henviser til den svære vinter, som selskabet går mod.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sälen ligger en halv time i bil fra Scandinavian Mountain Airport, som åbnede sidste år. Foto: Scandinavian Mountain Airport

På et pressemøde onsdag udtalte Erik Brøgger, der er direktør for Borgerservice i Udenrigsministeriet, at Danmark meget snart kan være tilbage til en situation som i marts, hvor myndighederne frarådede rejser til hele verden.

Mikkel Hansen lægger ikke skjul på, at TUI frygter den kommende vinter, men tiltaget er ikke udtryk for et desperat forsøg på at redde årsregnskabet, fastslår han.

- Meningen er ikke, at det bare skal være et plaster på såret for corona. Vi har tænkt os at blive ved med at sælge skirejser i lang tid.

Nye rejsevejledninger giver håb om charterferie på De Kanariske Øer

Vil udfordre skiselskaber

Sälen ligger i Dalarna, som er en af de svenske regioner, som Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til.

- Lige nu raser coronavirus i Europa, og der er snart ikke det land, som myndighederne ikke fraråder rejser til. Taler sandsynligheden ikke for, at I kommer til at aflyse?

- Det er uden tvivl en risiko, men det er den samme risiko, vi løber med alle vores destinationer. I dag kan du jo også bestille rejser til Thailand og De Kanariske Øer hos os, selv om det er usikre destinationer. Trygheden er, at så længe aflysningen sker på grund af rejsevejledningen, så kan kunden være sikker på at få sine penge retur.

- I Danmark er der flere rejsebureauer, der specialiserer sig i skiferier. Hvad får jer til at tro, at I kan hamle op med dem?

- Vores fordel er, at vi hovedsageligt står for flytransport. Vi sørger for, at det er nemt at komme til Sälen, og hvis der er behov for det, kan vi indsætte flere fly. Og så har vi indgået et samarbejde med Ski Star, som er en af de største udbydere af skirejser på det skandinaviske marked. De står så for den del af rejsen, som er selve opholdet og muligheden for at leje ski, liftkort og sådan nogle ting.

Nu kan du flyve direkte til Skandinaviens bedste skiløjper