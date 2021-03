Dansk færge fanget i Suez-kanalen

En spritny færge med kurs mod Danmark er fanget i Suez-kanalen, hvor man i øjeblikket finder verdens største trafikprop.

Det skriver det norske medie E24.

Færgen skal sejle fast mellem Hirtshals og norske Kristiansand, men her og nu kommer den ingen vegne, da et 400 meter langt containerskib har sat sig fast i kanalen, der forbinder Middelhavet med Det Røde Hav.

Det er rederiet Fjord Line, der ejer færgen, og her tager kommunikationsrådgiver Flemming Tveitan situationen med oprejst pande.

- Det er lidt specielt. Sådan noget sker ikke hver dag, siger han til E24.

Surt for mandskabet

Fjord FSTR, som færgen hedder, er på vej fra værftet i Filippinerne til Hirtshals, og du kan følge dens rejse på rederiets hjemmeside.

I den seneste opdatering fra 25. marts skriver selskabet:

- Flere antyder, at der fortsat kan gå to til tre dage, før kanalen igen er åben for trafik. FSTR ligger nu for anker i Suez-bugten sammen med en række andre skibe - og må bare væbne sig med tålmodighed.

Der er 11 personer ombord på færgen. De kan håbe, at de får lov at sejle igennem den gamle del af kanalen, som netop er blevet åbnet af Egyptens myndigheder.

- Vi havde håbet at være i Hirtshals omkring 1.april. Færgen bliver nok nogle dage forsinket, men vi har alligevel ikke fået grønt lys fra myndighederne i Danmark til at sejle til Norge, så det får ikke den store betydning. Men det er da surt for mandskabet ombord, siger Flemming Tveitan til E24.

Ifølge DR Nyheder er også ni containerskibe fra Mærsk blandt de næsten 200 fartøjer, som er fanget i Suez-kanalen.

