Dansk feriepark skaber debat

Borgere er uenige om, hvorvidt det er en god idé, at der opføres et luksusferiecenter i Østjylland

Planerne om et nyt feriecenter i den østjyske by Ry deler vandene blandt lokale.

Det står nu klart, efter 168 borgere troppede op til et borgermøde torsdag, hvor netop forslaget om en ny feriepark var på dagsordenen.

Det skriver TV 2 Østjylland, som har interviewet flere af de personer, der deltog i borgermødet.

Ideen om en ny feriepark i Ry kan blive en realitet, fordi campingpladsen Holmens Camping er blevet sat til salg. Det er her, ferieparken ifølge planerne kan blive anlagt.

Det er det århusianske projektudviklingsfirma Pantheon A/S, der står bag planens udarbejdelse, og tanken er blandt andet, at feriecenteret skal bestå af 80 feriehuse, som skal sikre op mod 100.000 overnattende gæster årligt.

Borgere er uenige

Parken kan sætte et skub i turismen i Ry, hvor både restauranter og detailhandlen kan nyde godt af de mange besøgende.

Derfor er særligt det lokale handelsliv begejstret for planerne, da det kan give mulighed for mere indtjening hele året rundt.

Men det er altså ikke alle, der mener, at den nye feriepark er en god idé.

Blandt andet går bekymringen fra flere lokale på, at parken vil medføre mere trafik i Ry, ligesom folk gruer for, hvad det får af betydning for naturen. Dertil er det ikke alle, der mener, at turister skal komme valfartende til byen.

- Vi har tilpas med liv, og det er hyggeligt med de turister, som der er her, men det skal heller ikke blive for meget, siger Birgitte Jensen, som er bosat i Ry, til TV 2 Østjylland.