Dansk festival har fået nok: 'Hold kæft'

For meget snak og for lidt lytning er et problem til koncerterne på Northside Festival. Derfor vil arrangørerne bag den aarhusianske festival i år forsøge at opfordre publikum til at tie stiller under koncerter for i stedet at lytte mere til musikken.

Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse.

Festivalen løber af stablen i dagene 6. til 8. juni, og Northside og HiFi-klubben er gået sammen om opfordringen til publikum om at lytte mere til koncerterne. Med det korte statement 'Just Listen' opfordres festivalgæsterne til at lytte og give sig hen til koncertoplevelsen.

- 'Just Listen' kommunikeres via sociale medier som en positiv opfordring til alle deltagere, allerede inden festivalen starter. Og budskabet vil løbende blive kommunikeret fra scener og storskærme under hele festivalen, siger John Fogde, talsmand for NorthSide, i pressemeddelelsen.

Får bolsje

Gæsterne på festivalen vil også få en decideret fysisk hjælp til at tie stille under koncerterne. HiFi-klubben uddeler nemlig et godt gammeldags hold-kæft-bolsje, kaldet voice cancellation-bolsjet.

- Med voice cancellation-bolsjet vil vi gerne sætte fokus på problematikken på en sjov måde og med et glimt i øjet minde folk om, at de skal huske at lytte og nyde musikken. Vi ønsker ikke at agere løftet pegefinger, men vi vil gerne opfordre publikum til at tage musikken og oplevelsen til sig – og virkelig lytte, siger Ditte Sohn Mikkelsen, CMO i HiFi-klubben.

- Ødelæggende for oplevelsen

Når NorthSide og HiFi-klubben finder det nødvendigt at bede publikum om at tie stille under koncerterne, skal det ifølge arrangørerne ses i lyset af, at koncerter i stigende grad er blevet et sted, hvor publikum snakker i stedet for at være tilstede i øjeblikket. De mener, at publikum nogle gange snakker og støjer så meget, at det bliver ødelæggende for koncertoplevelsen.

- Jeg ved ikke, hvorfor vi sagtens kan finde ud af at være stille i biografen og i teatret, men til koncerter er det blevet okay med en masse sniksnak? Det vil vi gerne bevæge os væk fra ud af respekt for hinanden og for musikerne på scenen, der også påvirkes af snak ude blandt publikum, siger John Fogde.

- Vi vil derfor gerne lave lidt sjov nudging med et bolsje og en positiv dialog om noget, vi alle kan blive enige om. At koncerter og festivaler er steder, hvor man skal give sig hen til oplevelsen og bidrage til en positiv stemning, så alle kan få nogle fantastiske musikalske oplevelser, siger han.

Hos HiFi-klubben håber Ditte Sohn Mikkelsen, at koncertgængere vil blive mere bevidste om deres valg.

- Vi løfter ikke pegefingeren. Der skal være masser af plads til at hygge og snakke på en festival. Men når man stiller sig blandt andre musikelskere til en koncert, opfordrer vi til, at man tager et aktivt valg om at give koncerten sin fulde opmærksomhed og lytte efter. Både for egen og andres skyld, siger hun.