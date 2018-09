Dansk forlystelsespark nomineret til Europas bedste

De danske forlystelsesparker kan åbenbart noget helt specielt.

Således kunne Fårup Sommerland sidste år for tredje år i træk prale af at være Europas næstbedste forlystelsespark, da det internationale forlystelsesmagasin Kimes & Park Revue overrakte parken prisen ved en prestigefyldt prisuddeling i Berlin.

Og nu melder konkurrenten Djurs Sommerland sig også på hædrings-banen, for forlystelsesparken i Nimtofte på Djursland har nemlig overhalet både Fårup Sommerland, men også alle andre danske forlystelsesparker, da sommerlandet - som den eneste danske forlystelsespark - er blevet nomineret til at blive Europas bedste familiepark.

Det skriver Djurs Sommerland i en pressemeddelelse.

Se også: Ny kåring: Dansk forlystelsespark er Europas næstbedste

'Et kæmpe skulderklap'

Sommerlandet kan derfor se frem til at deltage i en kæmpe prisoverrækning, der finder sted onsdag den 26. september i Amsterdam, hvor det anerkendte magasin Park World Magazine vil hylde hele den europæiske forlystelsesindustri til 'Park World Excellence Award 2018'.

- Vi er utrolig stolte over at være nomineret til prisen som Europas bedste familiepark, både på medarbejdernes og egne vegne. Siden 2008 har vi investeret mere end 400 millioner i produktudvikling og nye tematiserede forlystelser. Derudover er det et højt prioriteret fokusområde for os, at gæsterne får en oplevelse ud over det sædvanlige, når de besøger parken, siger Djurs Sommerlands administrerende direktør, Henrik B. Nielsen og fortsætter:

- Derfor er det et kæmpe skulderklap, at vi er nomineret til en pris som denne. Især når vi ved, at vi er oppe imod så stærkt et felt af forlystelsesparker på internationalt niveau - men håber selvfølgelig, at vi hiver sejren hjem til Danmark.

Prisen som Europas bedste familiepark uddeles blandt forlystelsesparker med under en million gæster årligt. Til awardshowet i Amsterdam uddeles i alt 15 priser til forlystelsesparker, leverandører og producenter i branchen, som har gjort sig særligt bemærket i 2018.

Djurs Sommerland skal kæmpe mod fire andre finalister om titlen som den bedste europæiske familiepark.

Se også: Dansk forlystelsespark igen kåret som Nordens bedste