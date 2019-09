Dansk forlystelsespark vinder international hæder

Djurs Sommerland gør det godt.

Så godt, at de har vundet to priser for både ‘Family Park of the Year’ og ‘Thrill Ride of the Year’ - for deres forlystelse, Tigeren.

Det er magasinet Park World, som uddeler prisen til de bedste forlystelsesparker i Afrika, Europa og Mellemøsten ved en årlig prisuddeling kaldet Park Excellence Awards.

- Vi er utroligt glade, og meget stolte på medarbejdernes vegne, for at have vundet de to priser. Siden 2008 har vi investeret mere end 500 millioner i produktudvikling og tematiserede forlystelser, og vi arbejder hele tiden på at levere de allerbedste oplevelser til vores gæster. Vi ser de to priser som en særdeles stor anerkendelse, siger administrerende direktør i Djurs Sommerland Henrik B. Nielsen i en pressemeddelelse.

Prisen blev delt ud i Paris ved en fest, hvor branchen hyldede sig selv. Djurs Sommerland var en del af et felt på i alt fem finalister i begge kategorier, da juryen, bestående af 7 medlemmer, traf den endelige afgørelse.

- Vi var oppe imod et stærkt felt af forlystelsesparker med højt internationalt niveau, og vi er naturligvis rigtigt stolte over, at vi hev to førstepladser med hjem til Danmark, siger Henrik B. Nielsen.