Dansk forsker opdager numsehul fra dinosaur

Mennesket ved efterhånden en del om dinosaurer.

Men der er stadig spørgsmål, som står hen i det uvisse - for eksempel hvordan de majestætiske skabninger knaldede.

Nu har et forskerhold under ledelse af den danske palæontolog Jakob Vinther fået et gennembrud i dette anliggende. De har fundet et dinosaurnumsehul, der er så velbevaret, at vi endelig ser ud til at kunne få stillet vores nysgerrighed en smule.

Det skriver CNN.

Fossilet bliver opbevaret på Senckenberg Museum of Natural History i Frankfurt. Foto: University of Bristol

Numsehullet stammer fra en papegøjedinosaur (psittacosaurus). Det er en letvægtsdino, som levede i nutidens Kina for omkring 100 millioner år siden og ikke var meget større end en dydig hundehvalp.

- Dinosaurens anatomi er helt unik, siger Jakob Vinther til Live Science.

Numsehulskys eller penis?

Den danske forsker fra University of Bristol fortæller, at åbningen (kaldet en 'kloakåbning') er overraskende forskellig fra fugle, som ellers er dinosaurernes nærmeste nulevende slægtning.

- Den minder mere om åbningen på krokodiller, siger Jakob Vinther.

Fordi dinosaurer er udstyret med en kloakåbning, sker udskillelsen af urin, afføring og æg igennem et og samme hul.

Papegøjedinosaurer var ikke meget større end en labrador, og det samme gælder fossilet. Foto: University of Bristol

- Dens udskillelsessystem er som en schweizerkniv. Den kan det hele.

Og selvsamme 'schweizerkniv' er også blevet brugt i erotisk sammenhæng, om end det endnu er for tidligt at sige hvordan. Nogle forskere mener, at dinosaurerne parrede sig ved at presse åbningerne mod hinanden i en slags numsehulskys.

Jakob Vinther har dog en anden teori. Han mener, at en penis har været i spil.

- For mig ser det ud til, at dinosaurer har dyrket penetrationssex.

