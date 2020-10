Dansk hotel: Ingen børnefamilier, tak

I Danmark skal man være 16 år for at købe alkohol i butikker, for at få kørekort til traktor og for at vælge sin egen tandlæge.

Og snart skal man også være 16 år for at overnatte på Ærø Hotel i Marstal.

Det skriver Fyns Amts Avis.

Fra årsskiftet bliver Ærø Hotel nemlig 100 procent børnefrit. Ifølge TV 2 Fyn bliver hotellet det første i Danmark, der udelukkende henvender sig til voksne.

Hotellets motto: Vi siger aldrig nej

Beslutningen kan overraske, for på sin hjemmeside skriver Ærø Hotel, at det har et internt kodeks: 'Vi siger aldrig nej'.

Alligevel skal det nu være slut med børnefamilier på hotellet, der med 100 værelser dækker omkring 10 procent af alle overnatninger på Ærø.

Nick Hulegaard, der er daglig leder på det familieejede hotel, forklarer til TV 2 Fyn, at hotellet har mellem 600 og 1000 overnatninger om året, der relaterer sig til børn, men at de primære gæster er på den anden side af 60 år.

- Det kan forarge, men som udgangspunkt er det for at forkæle vores gæster og give dem plads og for ikke at skuffe børnefamilierne. Vi elsker børn, jeg har selv et par stykker, men vi vil gerne forkæle vores gæster og blive skarpere på målgruppen, siger Nick Hulegaard til TV 2 Fyn.

Ærø Hotel bliver voksenhotel fra 1. januar 2021.

