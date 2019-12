Dansk hotel på liste over verdens bedste

Nimb Hotel er blevet kåret som et af verdens bedste af tidskriftet Condé Nast Traveler.

Condé Nast Traveler er et amerikansk tidsskrift som specialiserer sig i reportager om luksusrejser og bedømmelser af luksushoteller samt andre produkter og tjenester.

Hvert år udgiver de Condé Nast Travelers Gold List, hvor de nævner, hvad tidskriftet selv synes, er de bedste hoteller i verden. Og der er Nimb Hotel med i selskabet i 2020-udgaven.

- Bygget som et slot i 1909, formår Nimb Hotel at bevare sin storslåede mauriske fortid, mens hotellet samtidig omfavner moderne skandinavisk stil, og kontrasten er brillant: Kupler, spir, mandelformede vinduer, en skinnende, hvid facade på den ene side, og et modernistisk gitterværk med terrasser på den anden side (for ikke at nævne påfuglene nedenunder). Dette er et smukt, komfortabelt, kreativt hotel ved siden af Tivoli-haven, skriver Condé Nast Traveler om hotellet.

De nævner også, at hotellet har en meget smuk bar og en swimmingpool på taget, som gør hotellet værd at besøge.

- Vi er utroligt stolte af igen, og som det eneste hotel i Nordeuropa, at være blevet udvalgt til Condé Nast Travelers Gold list. Jeg ser det som en kæmpe cadeau til alle vores dygtige kolleger, og den unikke oplevelse, vi hver dag stræber for at skabe her på Nimb Hotel og i Tivoli, siger Mikkel Espinoza Castillo Ledertoug, hotel manager på Nimb Hotel, til mediet Travelnews.

Hotellet har 38 værelser, hvor det billigste koster 2800 kroner for en overnatning for to personer, dog uden morgenmad. Det ejes og drives af Tivoli.

